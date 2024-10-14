Компанія прагне виправдати багатомільярдні інвестиції в дослідження і розробку Vision Pro, впровадивши цю технологію в інші продукти.

Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg, розповів, що Apple працює принаймні над двома новими AR-пристроями. Один із них – розумні окуляри, інший – навушники AirPods із вбудованими камерами. Обидва вийдуть уже до 2027 року.

За даними журналіста, Apple розчарувалася в продажах гарнітури Vision Pro. Шолом вийшов занадто складним, громіздким і дорогим. Однак щоб не втратити мільярди інвестицій у технології даремно, виробник активно працює над простішими і компактнішими гаджетами.

Одним із таких гаджетів стануть окуляри. Інформації про новий пристрій небагато: це будуть окуляри з екранами, динаміками і камерами на зразок окулярів Ray-Ban від Meta. При цьому повноцінним AR-гаджетом вони не будуть.

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Цього ж року компанія представить AirPods із камерами. Найімовірніше, модель називатиметься AirPods Pro 3 або 4. Очікується, що з появою ІЧ-камер навушники Apple зможуть краще орієнтуватися в просторі. Таким чином, AirPods отримають більш об'ємний звук і будуть підтримувати нові "повітряні" жести, а також поліпшену спільну роботу з Vision Pro.

Раніше інші джерела стверджували, що Apple після виходу Samsung Galaxy Ring екстрено готує своє смарт-кільце – натільний аксесуар, який стежить за станом власника. У компанії впевнені, що смарт-кільця найближчим часом наберуть популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годинникам.

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювали ще 2021 року.

Про першу презентацію Apple у 2025 році теж уже майже все відомо. На ній представлять MacBook Air з процесором М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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