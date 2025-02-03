Galaxy A15 - найпопулярніший смартфон за підсумками 2024 року після iPhone 15 / колаж УНІАН, фото Apple, Samsung

Дослідження, проведене аналітиками компанії Counterpoint Research, свідчить про те, що найбільш продаваними телефони по всьому світу за підсумками 2024 року стали апарати Apple. Але всередині топ-10 теж чимало цікавого.

Так, лідером за обсягом продажів серед окремих моделей смартфонів у 2024 році виявився iPhone 15. У 2023 році перше місце теж посідав базовий iPhone, але 14-та версія. Слідом за ним ідуть ще два "яблучних" гаджети – iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro.

Четверте місце в глобальному рейтингу і перше місце серед Android-фонів посів Samsung Galaxy A15 5G. Це один із найдешевших смартфонів на ринку, який пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і 5 років підтримки безпеки. В Україні він продається за ~7000 грн.

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За підсумками 2024 року в топ-10 потрапили чотири смартфони Samsung. Моделі Apple посідають шість позицій у рейтингу. Аналітики особливо вражені успіхом Galaxy S24 Ultra – це єдиний преміальний смартфон на базі Android у першій десятці. Крім уже згаданого Galaxy A15 5G, у списку є 4G-версія цього самого апарата.

У 2023 році моделі Apple займали сім перших позицій у рейтингу. А найпопулярнішою Android-моделлю був Galaxy A14 5G.

10 найбільш продаваних смартфонів за підсумками 2024 / 2023 року / Джерело: Counterpoint

Раніше агентство Counterpoint опублікувало дані про продажі бюджетних смартфонів. За підрахунками фахівців, Redmi 13C – найпопулярніший телефон за ціною до 150 доларів. За ним йдуть Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15.

Авторитетні оглядачі назвали 6 смартфонів із найкращою камерою у 2025 році. Тестування проводилися в різних умовах і режимах, що дало змогу експертам виділити найбільш універсальні рішення.

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