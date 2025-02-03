Весь топ-10 окупували пристрої Apple і Samsung,

Дослідження, проведене аналітиками компанії Counterpoint Research, свідчить про те, що найбільш продаваними телефони по всьому світу за підсумками 2024 року стали апарати Apple. Але всередині топ-10 теж чимало цікавого.

Так, лідером за обсягом продажів серед окремих моделей смартфонів у 2024 році виявився iPhone 15. У 2023 році перше місце теж посідав базовий iPhone, але 14-та версія. Слідом за ним ідуть ще два "яблучних" гаджети – iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro.

Четверте місце в глобальному рейтингу і перше місце серед Android-фонів посів Samsung Galaxy A15 5G. Це один із найдешевших смартфонів на ринку, який пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і 5 років підтримки безпеки. В Україні він продається за ~7000 грн.

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За підсумками 2024 року в топ-10 потрапили чотири смартфони Samsung. Моделі Apple посідають шість позицій у рейтингу. Аналітики особливо вражені успіхом Galaxy S24 Ultra – це єдиний преміальний смартфон на базі Android у першій десятці. Крім уже згаданого Galaxy A15 5G, у списку є 4G-версія цього самого апарата.

У 2023 році моделі Apple займали сім перших позицій у рейтингу. А найпопулярнішою Android-моделлю був Galaxy A14 5G.

Раніше агентство Counterpoint опублікувало дані про продажі бюджетних смартфонів. За підрахунками фахівців, Redmi 13C – найпопулярніший телефон за ціною до 150 доларів. За ним йдуть Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15.

Авторитетні оглядачі назвали 6 смартфонів із найкращою камерою у 2025 році. Тестування проводилися в різних умовах і режимах, що дало змогу експертам виділити найбільш універсальні рішення.

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