З коробки пристрій працює на Android 14, але в перспективі отримає Android 20.

Samsung Galaxy A15 став найбільш продаваним Android-смартфоном у першій половині 2024 року. Тепер на зміну йому прийшов попередник Galaxy A16: Samsung без офіційного анонсу виставила "бюджетник" на своєму сайті.

Виробник пообіцяв, що підтримуватиме смартфон оновленнями 6 років. З коробки девайс має Android 14, але в перспективі отримає Android 20. Наразі подібний термін підтримки нових версій Android мають лише Google Pixel, флагманські Galaxy S24 та складні Galaxy Z Fold / Filp 6.

Характеристики Galaxy A16:

Екран: 6,7", FullHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц.

6,7", FullHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц. Процесор: SoC Exynos 1330.

SoC Exynos 1330. Пам'ять: 4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопичувача.

4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопичувача. Камери : основна на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп і макро з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна.

: основна на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп і макро з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна. Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.

Ця модель стала першою в лінійці Galaxy із зовнішньою підтримкою карт microSD до 1,5 ТБ (до цього підтримувалися носії об'ємом 1 ТБ). А ще це перший смартфон серії Galaxy A1X з рейтингом IP54, що забезпечує захист від пилу і бризок.

Відео дня

Samsung Galaxy A16 у початковій конфігурації 4/128 ГБ оцінили в 249 євро (~11 000 грн). Наразі найдоступніший Android-смартфон що пропонує такий термін підтримки – Pixel 8a за 499 доларів. Очікується, що поставки почнуться найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Samsung вийшов смартфон Galaxy M05 і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, зате є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Презентація флагманської серії Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку майбутнього року. З чуток, уся лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, а топова модель Ultra отримає оновлений дизайн у стилі iPhone і 50 Мп надширококутний об'єктив.

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