Samsung Galaxy A15 став найбільш продаваним Android-смартфоном у першій половині 2024 року. Тепер на зміну йому прийшов попередник Galaxy A16: Samsung без офіційного анонсу виставила "бюджетник" на своєму сайті.
Виробник пообіцяв, що підтримуватиме смартфон оновленнями 6 років. З коробки девайс має Android 14, але в перспективі отримає Android 20. Наразі подібний термін підтримки нових версій Android мають лише Google Pixel, флагманські Galaxy S24 та складні Galaxy Z Fold / Filp 6.
Характеристики Galaxy A16:
- Екран: 6,7", FullHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц.
- Процесор: SoC Exynos 1330.
- Пам'ять: 4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопичувача.
- Камери: основна на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп і макро з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна.
- Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.
Ця модель стала першою в лінійці Galaxy із зовнішньою підтримкою карт microSD до 1,5 ТБ (до цього підтримувалися носії об'ємом 1 ТБ). А ще це перший смартфон серії Galaxy A1X з рейтингом IP54, що забезпечує захист від пилу і бризок.
Samsung Galaxy A16 у початковій конфігурації 4/128 ГБ оцінили в 249 євро (~11 000 грн). Наразі найдоступніший Android-смартфон що пропонує такий термін підтримки – Pixel 8a за 499 доларів. Очікується, що поставки почнуться найближчим часом.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Samsung вийшов смартфон Galaxy M05 і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, зате є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.
Презентація флагманської серії Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку майбутнього року. З чуток, уся лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, а топова модель Ultra отримає оновлений дизайн у стилі iPhone і 50 Мп надширококутний об'єктив.