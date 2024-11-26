Нещодавно в мережі публікувалися живі фото макета Samsung Galaxy S25 Ultra, а тепер з'явилося відео, яке демонструє головний Android-флагман 2025 року з усіх боків.
Свіжий витік підтверджує, що Galaxy S25 Ultra загалом збереже дизайн як у S24 Ultra, але місцями все-таки відрізнятиметься від попередника. Так, кути корпусу виглядають більш заокругленими, а рамки вперше стануть повністю пласкі. Нинішні флагмани мають плоскі тільки верхню і нижню рамку.
Невеликі зміни торкнуться і блоку камер. Саме розташування залишиться колишнім, але окантовка самих модулів більше нагадуватиме Galaxy Z Fold 6.
Показаний на відео смартфон – у фірмовому кольорі "Титановий сірий". Це лише один із кольорів. Загалом їх очікується сім.
Офіційна прем'єра Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra очікується наприкінці січня 2025 року, а в продаж вони надійдуть на початку лютого.
Модель Galaxy S25 Ultra, окрім злегка оновленого дизайну, отримає актуальний процесор Snapdragon 8 Elite, надширік з новим 50-Мп сенсором і 16 ГБ ОЗП. Акумулятор при цьому залишиться без змін – 5000 мАг. Galaxy S25 і S25+ залишатьсязі старим дизайном, камерами та акумуляторами, але обсяг оперативної пам'яті зросте з 8 до 12 ГБ.
А ще майбутня флагманська серія Samsung цікава тим, що до неї має увійти модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.