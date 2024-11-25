Очікується оновлений дизайн, поліпшена селфі-камера і зарядка як у Galaxy S24 Ultra.

Samsung готується випустити Galaxy A56, наступника свого хітового Galaxy A55, який за продажами в Європі поступається лише iPhone 15. Ресурс Android Headlines показав рендери новинки і розкрив її ключові характеристики.

Судячи з рендерів, Galaxy A56 отримає помітну зміну в корпусі: "опукла" камера знову в тренді. Передня частина смартфона включатиме дисплей з тонкою рамкою і центральним отвором для селфі-камери.

Цікаво, що роздільна здатність фронтальної камери знизиться з 32 (у Galaxy A55) до 12 Мп. Однак Samsung обіцяє, що якість зйомки підвищиться. Новий сенсор має кращу чутливість до світла і може робити якісніші знімки в умовах низької освітленості. В основній камері пропишуться датчики з роздільною здатністю 50, 12 і 5 Мп.

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Усередині Galaxy A56 буде використовуватися восьмиядерний чипсет Exynos 1580 у парі з 8/12 ГБ оперативки. Він також стане першим смартфоном у Galaxy A-серії з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. Це значний апгрейд порівняно з 25-ватною зарядкою, яку використовували в Galaxy A55.

Samsung також обіцяє довгострокову підтримку цього "середнячка". Galaxy A56 отримає шість основних оновлень Android. Таким чином пристрій буде оновлюватися аж до 2031 року, коли вийде Android 21.

Samsung Galaxy A54 було випущено в березні 2023 року, а Galaxy A55 – у березні 2024 року. За цією логікою, Galaxy A56 вийде в березні 2025 року, хоча цілком можливо, що цього разу реліз змістять на кілька місяців раніше. Принаймні про це говорять деякі інсайдери.

Наприкінці січня 2025 року Samsung має представити флагманську серію Galaxy S25. Топовим апаратом серії виявиться Galaxy S25 Ultra, який отримає оновлений дизайн, надширік з новим 50-Мп сенсором і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Також майбутня флагманська серія Samsung цікава тим, що до неї має увійти модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, скоріш за все, анонсують пізніше наступного року.

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