Купівля обійдеться в 115 мільйонів доларів.

Канадський стартап AdHawk Microsystems, що займається розробкою технологій відстеження руху очей, може незабаром увійти до складу Google. Між компаніями вже тривають переговори, а сума потенційної угоди становить 115 мільйонів доларів.

Цей крок, найімовірніше, пов'язаний із планами Google щодо розвитку розумних окулярів і гарнітур доповненої реальності, адже конкуренти, такі як Apple, активно інвестують у ці напрямки.

Із цієї суми 15 мільйонів доларів буде виплачено лише за умови виконання AdHawk Microsystems певних показників. Як зазначає Bloomberg, подібні умови - звична річ для подібних угод, однак вони також створюють ризик зриву угоди, особливо з огляду на те, що чимало технологічних стартапів часто відтерміновують терміни досягнення своїх цілей.

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AdHawk Microsystems розробила систему стеження без використання традиційних камер, яка забезпечує частоту оновлення 250 Гц у бездротовому режимі та 500 Гц за дротового підключення. Такий підхід дає змогу знизити затримку, зменшити енергоспоживання і підвищити точність відстеження.

Раніше інсайдери повідомляли, що Samsung теж готує свої окуляри доповненої реальності. Вони не будуть схожі на Apple Vision Pro, а переймуть більш приземлений дизайн від Ray-Ban.

Також нещодавно південнокорейський дизайнер представив свій концепт "комп'ютера майбутнього". За його задумом, там не буде монітора, а всю зорову інформацію користувач отримуватиме через окуляри.

Взагалі ринок AR-окулярів зараз дуже перспективна сфера. Наприклад, Марк Цукерберг вважає, що до 2030 року такі пристрої стануть головними в житті людей, навіть змістивши смартфони.

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