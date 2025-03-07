Нарешті ми побачимо телефон із камерою, яка не випирає: Pixel 9a проти Айфон 16 / колаж УНІАН

Еван Бласс, авторитетний інсайдер, поділився витоком дизайну Google Pixel 9a. Пристрій зможе зацікавити не лише поціновувачів "піксельфонів", а й тих, кому не подобається дизайн більшості сучасних смартфонів.

Зображення підтверджують, що Google Pixel 9a вийде в чотирьох кольорах: чорному, білому, рожевому і вперше фіолетовому. На них також можна помітити плоский модуль камери, який практично не виступає над корпусом.

Такий дизайн відрізняється від попередників, у яких камера помітно виділяється. Як і інші представники сімейства Pixel 9, Pixel 9a отримає плоску рамку, як у iPhone.

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Рендери також підтверджують різні функції, які отримає Pixel 9a. Здебільшого це функції на базі Gemini, але також згадується і "Захист від крадіжки". Якщо ШІ-алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли телефон різко вихоплюють з рук), його екран автоматично заблокується на код-пароль.

Фото Pixel 9a 07 березня 2025
Фото Pixel 9a 07 березня 2025
Фото Pixel 9a 07 березня 2025

Джерело видання Android Headlines повідомило, що презентація Pixel 9a відбудеться вже 19 березня 2025 року – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. У продаж він надійде 26 березня.

Вартість базової версії на 8 + 128 ГБ залишиться незмінною – $499 або 20 000 грн. Це на 100 дешевше за iPhone 16E від Apple, який вийшов з одинарною камерою, 60-герцовим екраном і без MagSafe.

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