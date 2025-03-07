Презентація очікується наприкінці березня.

Еван Бласс, авторитетний інсайдер, поділився витоком дизайну Google Pixel 9a. Пристрій зможе зацікавити не лише поціновувачів "піксельфонів", а й тих, кому не подобається дизайн більшості сучасних смартфонів.

Зображення підтверджують, що Google Pixel 9a вийде в чотирьох кольорах: чорному, білому, рожевому і вперше фіолетовому. На них також можна помітити плоский модуль камери, який практично не виступає над корпусом.

Такий дизайн відрізняється від попередників, у яких камера помітно виділяється. Як і інші представники сімейства Pixel 9, Pixel 9a отримає плоску рамку, як у iPhone.

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Рендери також підтверджують різні функції, які отримає Pixel 9a. Здебільшого це функції на базі Gemini, але також згадується і "Захист від крадіжки". Якщо ШІ-алгоритм виявить нетипові різкі рухи (як коли телефон різко вихоплюють з рук), його екран автоматично заблокується на код-пароль.

Джерело видання Android Headlines повідомило, що презентація Pixel 9a відбудеться вже 19 березня 2025 року – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. У продаж він надійде 26 березня.

Вартість базової версії на 8 + 128 ГБ залишиться незмінною – $499 або 20 000 грн. Це на 100 дешевше за iPhone 16E від Apple, який вийшов з одинарною камерою, 60-герцовим екраном і без MagSafe.

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