За задумом, такий комп'ютер буде виконаний у формі циліндра, який служить базою для зберігання всіх його компонентів.

Південнокорейський дизайнер Сун-іль Кім представив концепт портативного ПК нового покоління у формі циліндр під назвою Cylin. За його словами, це альтернатива AR/VR-гарнітурам, які, попри свої інноваційні можливості, так і не змогли завоювати масову популярність.

Основною причиною їхньої непопулярності є неінтуїтивні жести і голосові команди, які не завжди зручні, особливо в громадських місцях або в ситуаціях, які потребують швидкого введення тексту. Cylin розв'язує цю проблему, надаючи власнику звичні фізичні інструменти управління, пише Yanko Design.

Концепт такого комп'ютера виконаний у формі циліндра, який служить основою для зберігання всіх компонентів пристрою. Крім окулярівдоповненоїреальності, усередині також є висувна клавіатура, що скручується за принципом сувою, і компактна миша, що забезпечує більш точне управління комп'ютером.

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Таке рішення дає змогу використовувати AR-окуляри не тільки для розваг, а й для повсякденних завдань, наприклад, написання статті для журналу в маршрутці, усуваючи необхідність у використанні жестового управління, що може бути незручним у низці ситуацій.

Незважаючи на те, що незвичайний форм-фактор може спочатку здатися складним, дизайнер упевнений, що до пристрою буде легко звикнути. Висока функціональність повністю компенсує час, витрачений на освоєння.

Однак важливо пам'ятати, що це лише концепт. Є ймовірність, що такий незвичайний продукт так і залишиться на стадії розробки і ніколи не з'явиться на полицях магазинів.

Раніше компанія Lenovo показувала концепт ноутбук майбутнього – без екрана, але з висувною клавіатурою. Концепт ноутбука, якщо його можна так назвати, передбачає, що його можна використовувати біля будь-якої світлої поверхні або екрану.

Huawei вирішила піти ще далі і планує до випуску ноутбук без дисплея і клавіатури. Сам пристрій являє собою своєрідне "ядро" для аксесуарів, що підключаються. У підсумку, виходить модульний ноутбук.

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