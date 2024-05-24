В iPhone раптово почали відновлюватися старі фотографії: що відбувається

В останньому оновленні iOS помилку було виправлено, але відновлені знімки не видаляються автоматично.

Кілька тижнів тому користувачі iPhone зіткнулися з дивним багом: після оновлення до iOS 17.5 старі фотографії знову почали з'являтися в галереї, через роки після того, як вони були видалені.

Це породило конспірологічну теорію про те, що Apple насправді не видаляє користувацькі знімки, а зберігає їх в iCloud. У самій компанії донедавна не коментували інциденту, обмежившись випуском апдейта iOS 17.5.1, що виправляє помилку "повторної появи видалених фотографій".

У відповідь на запит 9to5Mac, Apple все-таки розповіла, чому деякі видалені фотографії повернулися на iOS 17.5, а експерти перевірили ці заяви.

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Повідомляється, що помилка була викликана не сервісом iCloud, а пошкодженими записами бази даних у самій файловій системі пристрою. Як результат, операційна система знову починала бачити фото, які були видалені і не синхронізовані з "хмарою". У деяких випадках видалені знімки могли потрапити на нові iPhone під час перенесення даних або відновлення з резервної копії.

В Apple виправили проблему за допомогою апдейта 17.5.1, але наголосили, що оновлення не видаляє автоматично відновлені знімки. Тому якщо у вас виліз "привіт із минулого", то потрібно зайти в додаток "Фотографії" і видалити все вручну ще раз.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні, а найближчими тижнями Apple офіційно представить iOS 18, яку називають чи не найбільшим оновленням в історії. Є інформація, що компанія досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone.

А на початку 2025 року Apple має намір випустити бюджетний iPhone SE і на нього чекає великий редизайн. Очікується, що на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1" OLED-дисплей. А коштуватиме він нижче $500.

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