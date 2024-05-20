Apple набридло випускати практично однакові пристрої серії SE, тому в наступному поколінні він отримає серйозний редизайн.

Минуло вже понад 2 роки відтоді, як компанія Apple випустила iPhone SE третього покоління. Попри доволі потужну начинку, зовн смартфон сильно застарів, тому наступний бюджетник отримає серйозний редизайн.

Перевірене джерело в особі The Information повідомляє, що Apple представить iPhone SE 4 на наступній весняній презентації, імовірно, в березні 2025 року.

Головною особливістю наступного покоління iPhone SE виявиться перехід від рамкового дизайну і 4,7-дюймового IPS-екрану до екранного вирізу і 6,1-дюймової OLED-панелі. The Information зазначає, що iPhone SE 4 буде схожий на базовий iPhone 14, а не iPhone XR, як вважалося раніше. Крім цього, смартфон перейде на порт USB-C і отримає кнопку "Дія".

Відео дня

У звіті йдеться, що новий iPhone SE залишиться найдоступнішим смартфоном від Apple. Цілком імовірно, що ціни на мінімальну конфігурацію починатимуться з $429.

Попередні чутки припускали, що новий iPhone SE буде оснащений процесором Apple A16 Bionic (який спочатку використовували в iPhone 14 Pro і Pro Max) і одинарною камерою Sony IMX503 на 12 Мп – така ж встановлена в iPhone 12.

Нагадаємо, раніше журналісти The Information розкрили, що 2025 року Apple перегляне лінійку смартфонів і відмовиться від моделі Plus. Замість неї компанія випустить нову модель із приставкою Slim. Це буде смартфон "класу люкс" за версією Apple, і він буде крутішим, ніж Pro Max.

А тим часом до релізу iPhone 2024 року залишилося трохи більше трьох місяців. Якщо вірити інсайдам, "прошки" рекордно виростуть у розмірах, а всі моделі iPhone 16 отримають ще одну кнопку.

Вас також можуть зацікавити новини: