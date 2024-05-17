Також на презентації у вересні будуть анонсовані нові Apple Watch і AirPods.

Apple намітила реліз iPhone 16 на вересень, який вже багато років є традиційним місяцем для осінньої презентації. Передумов до того, що цього року плани можуть змінитися не було, але тепер у нас є свого роду підтвердження термінів.

За інформацією надійного інсайдера Росса Янга, виробництво дисплеїв для iPhone 16 і 16 Pro почнеться в червні. Це співпаде з графіком виробництва екранів для торішніх iPhone 15.

Таким чином, презентація нових айфонів, найімовірніше, відбудеться 10-12 вересня, а в продаж вони надійдуть з 20 числа. Також на презентації будуть представлені нові Apple Watch і AirPods.

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Якими будуть iPhone 16: основні зміни

Цього року на нас очікують чотири смартфони американського бренду: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. "Проскакував" інсайд, що Apple готує відразу п'ять версій iPhone 16, а замість базового Plus з'являться дві нові моделі з приставкою SE, але навряд чи це станеться.

Тим паче, що в мережі вже з'являються "болванки" iPhone 16 з чотирма моделями. Судячи з них, розміри дисплеїв iPhone 16 Pro і 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно.

Як видно на фото, базові моделі 16 і 16+ отримають вертикальний блок камер з двома круглими модулями, повторюючи дизайн iPhone 11. Pro-моделі запропонують звичні три об'єктиви.

За свіжими чутками, у 2024 році у всіх айфонах з'явиться ще одна кнопка на правому торці – вона буде призначена для зйомки фото і відео. Кажуть, що Apple хоче перетворити iPhone на повноцінний фотоапарат. Кнопка "Дія" теж повернеться - причому у всіх смартфонів.

Великого оновлення камер для iPhone 16 і 16 Plus не очікується - звичайні моделі тільки минулого року отримали новий 48-Мп сенсор. Зате прокачають камеру "прошок" – разом із ширококутним 48-мегапіксельним об'єктивом вони отримають надширококутний сенсор із такою ж роздільною здатністю.

З менш помітних апгрейдів: яскравість екрана зросте, а камери "прошок" отримають нове антивідблискове покриття. А ще цього року на нас чекає найширша колірна палітра в смартфонах iPhone за всю історію.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple презентувала два планшети, включно з iPad Pro з OLED-дисплеєм і новим чипом M4. Далі на черзі – WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18, яка принесе найбільше оновлення в історії iPhone.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року: серед них – абсолютно новий iPhone. Судячи з усього, компанія так і не відмовилася від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

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