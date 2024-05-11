Компанія наблизилась до угоди з OpenAI, сторони узгоджують умови договору.

Компанія Apple Inc. уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшого поштовху до впровадження функцій штучного інтелекту на свої пристрої, пише Bloomberg з посиланням на обізнаних людей.

Зазначається, що обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone. Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Однак вони не привели до угоди, хоча ще тривають.

За словами журналістів, угода OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. У квітні дискусії з OpenAI активізувалися але немає гарантії, що угода буде оголошена найближчим часом.

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Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT OpenAI, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Новини ШІ

Американські технологічні гіганти Microsoft та Alphabet (власник пошуковика Google) змогли подолати скептицизм інвесторів щодо величезних витрат на розробку штучного інтелекту (ШІ). Схоже, цей напрямок визнано дуже перспективним і вартим боротьби за зростаючий ринок ШІ-послуг.

Раніше УНІАН писав, що компанія-розробник ChatGPT, OpenAI, дозволила використовувати чат-бот на основі штучного інтелекту без реєстрації.

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