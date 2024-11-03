Чутки про переведення всієї лінійки на матриці з технологією ProMotion ходять ще з 2022 року.

Смартфони на Android вже давно пропонують дисплеї підвищеної плавності, але власникам базових моделей iPhone все ще доводиться задовольнятися стандартними 60 Гц. Як уже неодноразово заявляли інсайдери, це зміниться з релізом iPhone 17.

Корейське видання ETNews пише з посиланням на галузеві джерела, що всі моделі iPhone 17 отримають сучасні дисплеї LTPO ProMotion, які вміють міняти плавність від 10 до 120 Гц залежно від відображуваного контенту. Постачальником, як і раніше, виступатиме Samsung Display.

Разом із цим нововведенням на базових iPhone стане доступним режим Always On Display. На заблокованому дисплеї постійно відображатимуться час і дата, а також сповіщення, що надходять, і віджети. Apple перевела Pro-моделі iPhone на матриці з технологією ProMotion ще в 2011 році.

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Нагадаємо, що Apple також "притримує" функцію ProMotion для iPad Air і Macbook Air, і на цей час немає ніяких позитивних новин або чуток про можливі зміни в цьому плані.

Очікується, що Apple випустить у 2025 році чотири нові смартфони. Крім базового iPhone 17 і моделей 17 Pro / Pro Max буде ще "ультратонкий" 17 Slim (Air). Він замінить Plus-версію.

Нагадаємо, Apple три дні поспіль анонсувала нові пристрої. За цей час компанія представила свої найпотужніші ноутбуки з рекордною батареєю на 24 години, Mac mini в новому дизайні, iMac на базі M4 і Magic-аксесуари з USB-C.

У рамках весняної презентації 2025 року очікується анонс MacBook Air з М4, оновлення iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.

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