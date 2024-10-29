Новинка вперше за 14 років отримала редизайн і розміри як у Apple TV.

Apple, як і обіцяли інсайдери, представила нову версію свого міні-ПК Mac mini. Тепер ще компактніший і з процесорами M4 та M4 Pro.

Оновлений Mac mini став найменшим комп'ютером Apple в історії – для цього лінійка Mac mini вперше з 2010 року отримала редизайн. За дизайном пристрій тепер виглядає як Mac Studio розміром з Apple TV (5" × 5").

Технічні характеристики Mac mini (2024):

Процесор : Apple M4 або M4 Pro на вибір, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU

: Apple M4 або M4 Pro на вибір, до 14 ядер CPU + 20 ядер GPU ОЗП : до 64 ГБ (раніше максимальний обсяг був 32 ГБ)

: до 64 ГБ (раніше максимальний обсяг був 32 ГБ) ПЗУ : до 8 ТБ флеш-пам'яті (так само як і раніше)

: до 8 ТБ флеш-пам'яті (так само як і раніше) Порти : 5 USB-C з Thunderbolt (два спереду, три ззаду), аудіороз'єм, HDMI і Ethernet.

: 5 USB-C з Thunderbolt (два спереду, три ззаду), аудіороз'єм, HDMI і Ethernet. Колір: срібний.

Версія з M4 Pro вирізняється підтримкою Thunderbolt 5, який забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с. У моделі з M4 є три Thunderbolt 4. У прес-релізі пишуть, що "з M4 Mac mini забезпечує до 1,8 раза вищу продуктивність центрального процесора та у 2,2 раза вищу продуктивність графічного процесора, порівнюючи з моделлю M1".

Купити Mac mini з M4 можна буде за ціною від 599 доларів. Pro-версія – від 1399 доларів. Передзамовлення вже доступне, а продажі стартують 8 листопада.

Нагадаємо, вчора Apple випустила iMac на M4 і Magic-аксесуари з USB-C, а до кінця тижня варто чекати на анонс MacBook Pro M4, який ще на початку жовтня якимось чином потрапив до рук російських блогерів.

Раніше цього місяця Apple представила новий iPad mini. Компактний планшет обзавівся процесором A17 Pro під ШІ-можливості Apple Intelligence, але залишився в колишньому дизайні.

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