Визначено смартфон із найкращою батареєю у 2024 році – це не iPhone чи Samsung

Honor X9c може протягнути до чотирьох діб у помірному режимі використання, а повна зарядка займає трохи більше години.

Лабораторія DxOMark, яка зазвичай займається тестуванням камер смартфонів, опублікувала новий рейтинг. Експерти назвали телефони з найвищим показником автономності у 2024 році.

У цьому топі лідирує нещодавно випущений смартфон-"середняк" Honor X9c. На одному заряді він може протягнути 55 годин при інтенсивному використанні по 7 годин на день. У помірному режимі (по 4 години на день) його вистачає на 89 годин, а в економному (2,5 години на день) – на 128 годин.

Також пристрій показує хороші, хоч і не рекордні, результати в тестах швидкості зарядки. За 30 хвилин він набирає 59%, а щоб побачити 100% доведеться чекати 70 хвилин. Смартфон має батарею місткістю 6600 мАг і продається в Китаї за $320.

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На другому місці в рейтингу автономності DxOMark опинився Oppo Find X7 Ultra, на третьому – Honor Magic 6 Pro. Топовий iPhone 15 Pro Max лише на 40 позиції. За даними тестів, торішній флагман від Apple може протягнути на одному заряді трохи більше двох діб, повна швидка зарядка займає дві години.

Топ 10 смартфонів із найкращими батареями у 2024 році

Honor X9c вийшов із 6,78-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 2700х1224 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті та захистом IP65M. Новинка працює під управлінням MagicOS 8.0 на базі Android 14.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращою камерою наприкінці 2024 року. Вибирали між iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra.

Якщо вам потрібен найкращий дисплей, то таким назвали Pixel 9 Pro. Найтоповіший iPhone 16 Pro Max не потрапив навіть у десятку найкращих, а базова модель 2024 і зовсім розмістилася на 40-му місці.

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