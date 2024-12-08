У сучасних реаліях смартфон із 6,1-дюймовим екраном уже можна вважати компактним, зазначили фахівці.

Коли справа доходить до розміру смартфона, є аргумент, що чим більший, тим краще. Однак часто заради цього доводиться жертвувати ергономікою – користуватися такими девайсами однією рукою незручно, а дістати пальцем до шторки оповіщень проблематично.

Автори Tom's Guide розповіли, які компактні пристрої можна купити наприкінці 2024 року. У сучасних реаліях смартфон із 6,1-дюймовим дисплеєм уже можна вважати компактним, зазначили фахівці.

Перше місце у стильного Android-флагмана ASUS Zenfone 10 , який отримав 144-герцовий AMOLED-екран на 5.94 дюйма з підтримкою HDR10+ і піковою яскравістю в 1100 ніт. А ще у цього смартфона цікавий набір камер і топова автономність.

, який отримав 144-герцовий AMOLED-екран на 5.94 дюйма з підтримкою HDR10+ і піковою яскравістю в 1100 ніт. А ще у цього смартфона цікавий набір камер і топова автономність. Найкращим складаним невеликим смартфоном є Samsung Galaxy Z Flip 6 . Це умовно компактний апарат: він розкладний, тож легко вміщуються в кишеню. Прот якщо розгорнути смартфон, то перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран.

. Це умовно компактний апарат: він розкладний, тож легко вміщуються в кишеню. Прот якщо розгорнути смартфон, то перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран. Також у топ потрапив iPhone 15 Pro , еталонний флагман, який підійде кожному. Apple втиснула новітні функції iPhone в компактний корпус, який всього трішечки порушує обмеження в 6 дюймів.

Тим же, хто хоче заощадити, але купити iPhone, варто розглянути зовсім крихітний iPhone SE (2022). Тут найменший у добірці екран (4,7 дюйма) і цілком пристойні характеристики для субфлагмана. Крім того, Apple підтримуватиме пристрій оновленнями iOS ще щонайменше 2 роки.

Замикає топ-5 Nubia Flip 5G, найдешевший складаний смартфон із гнучким екраном. Апарат можна скласти навпіл, відкриваючи 1,43-дюймовий екран на зовнішній стороні. Він стане в пригоді для оповіщень і зйомки селфі на основну камеру.

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Примітно, що свіжий рейтинг задоволеності AnTuTu показав, що наразі серед користувачів Apple найбільшою симпатією користуються раритетні iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

Незважаючи на це, Apple не планує повертатися до компактів. iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а розмір дисплея iPhone SE 4 збільшиться зі звичних 4.7 дюймів до 6.06 дюймів. Базовий iPhone 17 теж виросте з 6.1 до 6.3 дюймів.

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