Компанія не планує переоснащувати вже випущені смартфони портом USB-C, а просто зупинить їхні продажі.

Apple завчасно припинить продаж деяких моделей iPhone, які ще недавно вважалися актуальними. Зокрема, йдеться про iPhone SE 3 і iPhone 14/14 Plus, повідомляє 9to5Mac.

Компанія змушена піти на ці заходи, оскільки з січня 2025 року в ЄС набувають чинності вимоги, які зобов'язують виробників техніки продавати смартфони виключно із зарядним портом USB-C.

Наразі найстаріші телефони з роз'ємом Lightning, які все ще продають безпосередньо через Apple – це iPhone SE 2022, iPhone 14 і iPhone 14 Plus. Джерела дізналися, що компанія не планує перевипускати перераховані вище моделі з новим портом, а просто зупинить їхні продажі в Європі – це станеться до кінця 2024 року.

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З чуток, навесні 2025 року Apple випустить новий iPhone SE 4-го покоління, який, звісно, буде оснащений портом USB-C. Очікується, що новинка матиме вигляд iPhone 14, але з процесором від iPhone 16.

Згідно з типовим графіком Apple, 14 і 14 Plus мали продаватися до виходу 17-ї серії наступної осені, після чого моделі 2022 року прибрали б з актуальної лінійки. Таким чином, Apple втрачає приблизно один рік продажів цих пристроїв.

Фахівці зарубіжних порталів називали iPhone 14 найоптимальнішим айфоном для купівлі прямо зараз. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

Хоч до виходу iPhone 17 залишається понад 9 місяців, у мережі вже накопичилося достатньо чуток про нові смартфони. Наприклад, стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а замість iPhone 17 Plus вийде "ультратонкий" iPhone 17 Air.

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