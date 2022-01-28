Технологія заснована на розпізнаванні області навколо очей та унікальних "відбитків".

У бета-версії iOS 15.4, що вийшла напередодні, з'явилася можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в масці та окулярах.

Як пише видання MacRumors, для цього датчик аналізує "унікальні риси навколо очей". У користувача буде вибір: використовуватися Face ID з маскою або ж без неї.

Задля цього доведеться заново налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя. Функція сумісна і з окулярами, для коректної роботи в такому випадку доведеться провести додаткове сканування, надівши їх. Єдиний виняток – протисонцеві окуляри, при їх носінні розпізнавання особи в масці не спрацює.

Нагадаємо, що раніше розблокування по обличчю в масці була можливе тільки в тандемі з Apple Watch, яке знаходяться на зап'ясті. Зараз в "Налаштуваннях" з'явився відповідний пункт, який дозволяє просканувати обличчя в масці.

Функція поки доступна тільки на iPhone 12 і 13. Разом з новою бета-версією iOS Apple представила iPadOS 15.4 і macOS 12.3, в яких з'явилася функція Universal Control.

Раніше УНІАН вже писав, що Apple навмисно позбавила власників iPhone 13 корисної функції, яка є на інших айфонах. Йдеться про функцію шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови. Єдиний вихід для власників iPhone 13 – функція "Ізоляція голосу".

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