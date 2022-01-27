Натомість буде впроваджена технологія eSIM, яка все частіше зустрічається в нових смартфонах.

Apple хоче повністю перейти на eSIM у найближчі роки. Слот для SIM-карти стане опцією в iPhone 14, в той час, як всі наступні моделі вийдуть в єдиній версії з електронною "сімкою".

Так вважає аналітик GlobalData, це підтверджується більш раннім витоком.

Моделі iPhone без слота під SIM-карту завжди були питанням "коли", а не "якщо". Малоймовірно, що Apple разом позбудеться існуючої системи та переведе всіх користувачів на eSIM. Либонь вона запустить варіант моделі тільки для eSIM, зберігши версію з подвійною eSIM плюс фізичної SIM.

Таким чином у продажу залишиться версія зі слотом для карток, але це буде опція. Ймовірно, безкоштовна.

eSIM, як і раніше, доступна не у всіх операторів і не в кожній країні світу, але Apple таке ніколи не зупиняло. За прикладом далеко ходити не треба: історія з iPhone 5 й переходом на nanoSIM, коли всі спочатку обурювалися, а потім оператори швиденько запустили виробництво компактних карток.

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А тим часом потік інсайдів про наступні айфони 2022 не вичерпується. Ми вже знаємо, що преміальні моделі iPhone 14 стануть ще дорожче, а "чубчик" замінить овальний виріз у формі пігулки. Само собою, оновиться і залізо. Презентація, як завжди, у вересні.

Для тих, хто віддає перевагу недорогій техніці, у квітні або травні вийде новий iPhone SE третього покоління, який буде виконаний в дизайні "вісімки" і підтримувати 5G. За чутками, за нього попросять $400.

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