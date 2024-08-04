Apple востаннє оновлювала селфі-камеру телефонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11.

Apple готує суттєве оновлення фронтальної камери для майбутніх iPhone 17. Замість 12-мегапіксельних модулів у всіх чотирьох моделях 2025 року будуть встановлені 24-Мп камери з автоматичним фокусуванням.

Інформацією про це поділилися двоє авторитетних інсайдерів. Це важливий апгрейд, тому що Apple востаннє оновлювала селфі-камеру телефонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11. Тобто ще 5 років тому. Удосконалювалися алгоритми, світлочутливість, але загалом зміни були незначними.

Крім нового модуля, селфі-камери в iPhone 17 отримають об'єктив із шести пластикових лінз. Для порівняння, селфі-камери всіх апаратів серії iPhone 15 мають п'ять пластикових лінз. Ці зміни дадуть змогу значно поліпшити чіткість зображення і кількість деталей. Крім цього, об'єктив із шести елементів підвищить якість фото в нічний час.

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Єдиним "мінусом" переходу на нову селфі-камеру є вартість модуля. Його виробництво може бути в 2 рази дорожчим порівняно з iPhone 15 і iPhone 16 і не виключено, що Apple перекладе додаткові витрати на споживача. Простими словами, айфони можуть зрости в ціні.

Тим паче що майбутнім iPhone 17 також приписують повний перехід на 120-герцеві екрани ProMotion, власний акумулятор Apple і застосування 2-нм чипів виробництва TSMC. А в iPhone 17 Pro Max усі три камери нібито будуть на 48 Мп.

Так чи інакше, прем'єра iPhone 17 відбудеться не раніше осені 2025 року, тому багато що ще може змінитися. А ось iPhone 16 вийдуть уже наступного місяця. Інсайдери розкрили всі характеристики та ціни iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

У 2026 році Apple нарешті випустить свій перший складаний iPhone. Компанія визначилася з форм-фактором і готується підкорити новий для себе ринок, який насичений пропозиціями інших компаній.

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