Ранні чутки натякають на масштабний апгрейд смартфонів у 2025 році, за мірками якого перехід з iPhone 15 на 16 здаватиметься мінорним.

В останні місяці інсайдери повідомляють дедалі більше подробиць про майбутні смартфони iPhone 17. Ранні чутки натякають на масштабний апгрейд айфонів у 2025 році, за мірками якого перехід з iPhone 15 на iPhone 16 здаватиметься мінорним.

Авторитетне видання Tom's Guide зібрало сім великих змін в iPhone 17, які здатні втримати всіх користувачів від купівлі більш ранніх моделей і дочекатися презентації восени 2025 року.

Частота оновлення 120 Гц для всіх моделей . Цього року Apple збереже використання застарілих екранів з частотою 60 Гц в iPhone 16 і 16 Plus, а ось уже наступного року базові моделі нарешті отримають 120-герцові OLED-екрани ProMotion. Це означає, що прокручування й анімації працюватимуть набагато плавніше.

. Цього року Apple збереже використання застарілих екранів з частотою 60 Гц в iPhone 16 і 16 Plus, а ось уже наступного року базові моделі нарешті отримають 120-герцові OLED-екрани ProMotion. Це означає, що прокручування й анімації працюватимуть набагато плавніше. iPhone 17 Pro Max стане першою моделлю з трьома 48-Мп камерами . 2025 року Apple нарешті завершить перехід усіх задніх камер на 48-мегапіксельні датчики, включно з телеоб'єктивом з оптикою Tetraprism.

. 2025 року Apple нарешті завершить перехід усіх задніх камер на 48-мегапіксельні датчики, включно з телеоб'єктивом з оптикою Tetraprism. З'явиться нова модель iPhone 17 Slim . Slim має стати найтоншим телефоном в історії компанії з абсолютно новим дизайном. А в плані позиціонування і вартості він буде крутішим, ніж Pro Мах.

. Slim має стати найтоншим телефоном в історії компанії з абсолютно новим дизайном. А в плані позиціонування і вартості він буде крутішим, ніж Pro Мах. Більш швидкі чіпи A19 Pro. Флагманські iPhone 17 першими на ринку отримають 2-нанометрові чіпи виробництва TSMC. І це при тому, що 3-нм досі є тільки в Apple.

Флагманські iPhone 17 першими на ринку отримають 2-нанометрові чіпи виробництва TSMC. І це при тому, що 3-нм досі є тільки в Apple. Краща енергоефективність. Є відомості, що Apple розробляє власний акумулятор, який почне впроваджувати в усі свої девайси, починаючи з 2025 року. І першими нові батареї отримають Айфони.

Є відомості, що Apple розробляє власний акумулятор, який почне впроваджувати в усі свої девайси, починаючи з 2025 року. І першими нові батареї отримають Айфони. 24-мегапіксельна селфі-камера. Цей компонент не оновлювався з часів iPhone 11, який отримав роздільну здатність 12 мегапікселів. Тепер фото на "фронталку" стануть чіткішими, яскравішими і з більшою кількістю деталей.

Цей компонент не оновлювався з часів iPhone 11, який отримав роздільну здатність 12 мегапікселів. Тепер фото на "фронталку" стануть чіткішими, яскравішими і з більшою кількістю деталей. 12 ГБ ОЗП у моделях Pro. На відміну від них, iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, найімовірніше, збережуть колишні 8 ГБ. Збільшення оперативної пам'яті поліпшить багатозадачність смартфонів, дозволяючи одночасно відкривати більше додатків у фоновому режимі.

Ранні чутки натякають, що в наступних чотирьох поколіннях саме iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом. Що стосується iPhone 16, то ключовим нововведенням цього року стануть Pro-моделі Pro, що виростуть в розмірах, і поява ще однієї кнопки на корпусі.

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Так чи інакше, прем'єра iPhone 17 відбудеться не раніше осені 2025 року, тому багато що ще може змінитися. А ось iPhone 16 вийдуть через півтора місяця. Раніше в мережі показали, який вигляд матимуть базові iPhone 16 у всіх кольорах

А вже у 2026 році Apple представить свій перший складаний iPhone. Інсайдери кажуть, що компанія має намір "голосно" вийти на ринок, тому не поспішає з випуском такого пристрою. На відміну від більшості конкурентів, він складатиметься назовні, а не всередину.

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