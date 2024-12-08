Смартфон стане найтоншим за всю історію Apple, каже Марк Гурман з Bloomberg.

Наступного року в Apple заплановано вихід ультратонкої версії iPhone, яка у витоках фігурує як iPhone 17 Air. За словами інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg, це буде найтонший iPhone за всю історію.

Досі найтоншим Айфоном вважався iPhone 6 – 6,9 мм. Журналіст пише, що товщина корпусу в iPhone 17 Air буде приблизно на 2 мм меншою, ніж у iPhone 16 Pro. Товщина останнього становить 8,25 мм, тобто йдеться про приблизно (або точно) 6,25 мм для iPhone 17 Air.

Якщо вірити джерелу, домогтися рекордно тонкого корпусу вдалося, зокрема завдяки власному 5G-модему Apple. Він менший, ніж модулі Qualcomm, і більш енергоефективний. Цей же модем буде використовуватися в iPhone SE 4 і новому недорогому iPad.

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Попередні чутки припускали, що iPhone 17 Air буде настільки тонким, що не отримає лоток для SIM-карти. Інженерам Apple також доведеться відмовитися від другого динаміка, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

6,25 мм – це далеко не рекорд за всю історію смартфонів, але на ринку настільки тонких девайсів уже давно не було. Наприклад, випущений у жовтні Infinix Hot 50 Pro+ з товщиною 6,8 мм є найтоншим за багато років, а абсолютним рекордсменом вважається Vivo X5 Max 2014 року. Його товщина становить 4,75 мм.

Після виходу iPhone 17 Air можна очікувати, що ультратонкі телефони повернуться в моду після десятирічної перерви. Навряд чи китайські виробники будуть сидіти склавши руки. Скоріш за все, робота в цьому напрямку вже щосили кипить.

Як мінімум, свій ультратонкий смартфон для конкуренції з iPhone 17 Air точно готує Samsung. За характеристиками Galaxy S25 Slim поступатиметься тільки Galaxy S25 Ultra, а вийде він ближче до осені 2025 року.

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