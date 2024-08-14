Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та Android 14.

Компанія Google представила нове покоління флагманів Pixel. До серії увійшли звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі смартфони отримали круті камери, потужний чип із ШІ та Android 14.

Google переробила дизайн нових смартфонів: плоскі, але трохи округлі бічні рамки відсилають до iPhone. У компанії також вирішили змінити зовнішній вигляд панелі блоку камер, який більше не тягнеться від краю до краю, як це було у Pixel 8 і 8 Pro, а зроблений у вигляді овалу.

Pixel 9 Pro - характеристики

Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL відрізняються один від одного діагоналлю (6.3 проти 6.8 дюймів) і місткістю батареї – 4558 і 4942 мАг відповідно. У них теж до 16+512 гігабайтів пам'яті і камери на 50+48+48 Мп.

Продажі Pixel 9 Pro XL почнуться вже 22 серпня за ціною від $1099, а Pixel 9 Pro дістанеться прилавків магазинів тільки 4 вересня за ціною від $999.

Pixel 9 - що відомо

Базовий Pixel 9 отримав 6.3-дюймовий OLED-екран із частотою від 60 до 120 Гц, 12+128 гігабайтів пам'яті, батарею 4558 мАг і подвійну камеру на 50+50 мегапікселів. Коштує від $800.

Для кожного зі смартфонів заявляється автономність до 24 годин, чип Google Tensor G4, підтримка супутникового звʼязку, а оновлюватися пристрої будуть аж до 2032 року, коли вийде Android 22.

Новий складаний смартфон Google

Також Google кардинально оновила свій складаний смартфон. Pixel 9 Pro Fold отримав перероблений, більш тонкий дизайн, 8-дюймовий і зовнішній 6.3-дюймові дисплеї, свіжий процесор і фірмові можливості ШІ.

Його OLED-матриця оновлюється з частотою від 1 до 120 Гц, а корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IPX8. Продавати смартфон почнуть у вересні, цінник залишився на колишньому рівні – від 1799 доларів.

Нагадаємо, вже наступного місяця імовірно, 10 вересня, Apple покаже нові iPhone 16. Разом зі смартфонами оновлять Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini.

А вже навесні 2025 року анонсують новий бюджетний iPhone SE, який отримає дизайн у дусі iPhone 14 з OLED-дисплеєм і без кнопки "Додому". Від новинки можна очікувати і сумісності з Apple Intelligence.

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