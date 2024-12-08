Інсайдери назвали п'ять причин не купувати iPhone 16 і дочекатися iPhone 17

iPhone 17 називають найважливішою серією телефонів Apple за довгий час.

Компанія Apple вже знає, якими в загальних рисах будуть iPhone 17, 18 і навіть 19, адже гігантське виробництво смартфонів потрібно запланувати заздалегідь і все продумати. Тому вже зараз у нас є досить докладне уявлення про те, чого очікувати від прийдешніх iPhone у 2025 році.

Портал MacRumors назвав п'ять основних причин дочекатися базового iPhone 17, а не брати iPhone 16 зараз.

1. 120 Гц ProMotion (Always-on Display)

Мабуть, найбільш критикований недолік в останніх двох поколіннях базових iPhone – екран. 60 Гц не дає змоги отримати по-справжньому плавну картинку порівняно зі смартфонами в такому ж ціновому сегменті. Тому в наступному модельному ряду базові Айфони нарешті отримають заповітні 120 Гц і не тільки.

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Разом з цим на базових iPhone стане доступний режим Always On Display. На заблокованому екрані постійно відображатимуться час і дата, а також сповіщення, що надходять, і віджети. Нагадаємо, Apple перевела Pro-моделі iPhone на матриці з технологією ProMotion ще в 2011 році.

2. Нові розміри дисплеїв

Цього року нові флагманські смартфони отримали більші дисплеї і тепер iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max доступні з діагоналлю екрана 6,3 і 6,9 дюйма, відповідно (проти 6,1 і 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max).

За даними інсайдерів, у 2025 році Apple також збільшить розмір дисплея в стандартній моделі iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюйма, що відповідає розміру iPhone 16 Pro. Разом з цим iPhone 17 Plus знімуть із виробництва, щоб замінити її на 6,6-дюймовий ультратонкий Air

3. 24-мегапіксельна селфі-камера

Усі моделі серії iPhone 17 отримають новітню селфі-камеру на 24 Мп. І це буде перший апдейт фронталки за п'ять років. Хоч Apple любить повторювати, що якість камери не завжди залежить від кількості мегапікселів, таке значне збільшення забезпечить більшу деталізацію і чіткість зображень.

4. Стійкий до подряпин антивідблисковий дисплей

Ще один адгрейд пов'язаний з переходом на матове скло, яке міцніше, ніж Ceramic Shield, який використовується з часів iPhone 12. Також скло в iPhone 17 буде більш стійким до подряпин і отримає "надтвердий антивідблисковий шар", на зразок того, яке Samsung використовує в Galaxy S24 Ultra.

5. Процесор A19

За свіжими чутками, iPhone 17 отримає процесор A19, виконаний за новим 3-нм техпроцесом N3P у порівнянні з N3E, який використовують для чипів A18 у моделях iPhone 16. Це дасть змогу помітно збільшити продуктивність і поліпшити енергоефективність завдяки збільшенню щільності транзисторів.

За свіжими чутками, на березень 2025 року Apple підготувала презентацію iPhone SE 4. Бюджетний Айфон вийде в дизайні від iPhone 14 і підтримкою Apple Intelligence, а цінник складе дешевше $500.

Разом з iPhone SE 4 наступної весни Apple представить ще щонайменше чотири нові девайси. Серед них – абсолютно новий продукт для розумного будинку і базовий iPad, який отримає своє перше оновлення з 2022 року.

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