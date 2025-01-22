У Nvidia сталося непорозуміння з партнерами, тому поставки RTX 50 поки що обмежені.

Нові відеокарти Nvidia RTX 5090 і 5080, які надійдуть у продаж 30 січня, встигли викликати справжній ажіотаж у геймерів і ентузіастів, але не все пішло гладко.

Китайське ЗМІ Benchlife повідомляє, що у Nvidia сталася дискоммунікація з партнерами, через що в перші тижні продажів новинок очікується дефіцит. Зокрема, виною цьому послужив Китайський новий рік, на який якраз припав вихід нового покоління.

Так, ще одне китайське джерело, UDN, повідомляє, що в один з американських магазинів приїхали всього 20 штук RTX 5080 і жодної RTX 5090. Ці запаси потрібно розтягнути на місяць до наступної поставки.

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Той самий UDN зазначає, що разом із нестачею товару зростуть і ціни. У Китаї роздрібна ціна буде вдвічі вищою за рекомендовану. Так, за RTX 5090 китайським покупцям доведеться віддати 4 тисячі доларів, замість 2 тисяч, і за RTX 5080 2 тисячі доларів, замість однієї.

Раніше ми розповідали, що в Європі очікується така ж ситуація з цінами на RTX 5090. У нас це насамперед пов'язано з податками, але дефіцит може накластися і тут, через що ціни можуть стати ще вищими.

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