Новинку прозвали RTX 4080 Ti через мізерний приріст продуктивності в іграх.

У мережі почали з'являтися огляди відеокарти GeForce RTX 5080, і на відміну від флагманської RTX 5090, цю модель зустріли не так натхненно. Головна претензія в скромному прирості продуктивності щодо GeForce RTX 4080.

Так, при роздільній здатності 4K відеокарта виявилася всього на 14% швидшою за RTX 4080 і на 11% продуктивнішою за RTX 4080 Super. У 1080p новинка виявилася і зовсім повільнішою, ніж RTX 4080 Super. Само собою, йдеться про середні показники на основі певних вибірок ігор, тому в окремих проектах різниця може як перевищувати зазначені значення, так і виявитися ще меншою.

Характеристики GeForce RTX 5080

10752 CUDA-ядра.

Робочі частоти 2.3-2.62 ГГц.

16 гігабайт GDDR7, 256-бітна шина.

Енергоспоживання до 360 Вт.

Відео дня

Ще як мінуси RTX 5080 оглядачі відзначили наявність лише 16 ГБ відеопам'яті (удвічі менше, ніж у 5090) і неможливість повноцінно розганяти пам'ять, оскільки обмеження стоїть на рівні драйвера. Багато хто охрестив прийдешню новинку RTX 4080 Ti.

Відеокарту, вважають оглядачі, варто купувати тільки за рекомендованою ціною від 999 доларів. Якщо вартість виявиться вищою, то резонніше буде взяти RTX 4080 Super.

Продажі GeForce RTX 5080 стартують 31 січня, На релізі, як очікується, буде спостерігатися штучний дефіцит нових відеокарт, що призведе до значного зростання цін. Європейські ритейлери оцінили картку в 1400-2269 євро.

Тим часом AMD готує до випуску відеокарти нового покоління Radeon RX 9070 XT і RX 9070 на архітектурі RDNA 4. І, як мінімум, одна з них порадує характеристиками і ціною.

Вас також можуть зацікавити новини: