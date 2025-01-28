Відтепер графічні архітектури Maxwell (GTX 9хх), Pascal (GTX 10хх) і Volta (Titan V, Quadro GV100) переходять у розряд застарілих.

Незважаючи на значний вік, старенькі GeForce GTX все ще справно працюють у багатьох системах. Однак усьому приходить кінець: згідно з недавньою публікацією Nvidia почала поетапно згортати підтримку відеокарт GTX 900 і GTX 1000.

Про це повідомляє PC Gamer із посиланням на примітки до оновлення 12.8 для середовища розробки CUDA Toolkit. У патчноуті сказано, що відтепер карти на архітектурах Maxwell (GTX 9хх), Pascal (GTX 10хх) і Volta (Titan V, Quadro GV100) переходять у режим "успадкування", що означає заморозку розвитку функціональності в майбутніх драйверах.

Важливо зазначити, що хоч відсутність оновлень не зробить зазначені моделі негайно неробочими, але поступово призведе до зниження продуктивності в нових іграх. Крім того, вони можуть втратити сумісність із сучасними технологіями, такими як DirectStorage і Mesh Shading.

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Nvidia поки не говорить, коли саме припинить повну підтримку старих GPU у драйверах для ігор, але, судячи з останніх заяв, моделі 9-ї та 10-ї серій імовірно можуть протриматися на плаву до кінця 2025 року.

Архітектури Maxwell і Pascal свого часу стали основою для створення низки легендарних відеокарт. На особливу увагу заслуговує GeForce GTX 1060, яка впродовж понад п'яти років утримувала звання найпопулярнішої відеокарти у користувачів Steam. Примітно, що навіть у 2025 роцы GTX 1060 досі входить у топ-20 GPU, які найчастіше зустрічаються, випереджаючи багато сучасних моделей від AMD і Intel.

Нагадаємо, на початку січня NVIDIA представила перші відеокарти наступного покоління на базі архітектури Blackwell. До серії увійшли моделі RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070.

RTX 5090 стане доступною для покупки 30 січня. РРЦ - 1999 доларів. Але в Європі як мінімум на старті продажів відеокарта буде дуже недешевою. Ціни на кастомні версії варіюються від 2500 до 3100 євро. Цього ж дня для покупки стане доступна RTX 5080.

Тим часом AMD готує до випуску відеокарти нового покоління Radeon RX 9070 XT і RX 9070 на архітектурі RDNA 4. І, як мінімум, одна з них порадує характеристиками і ціною.

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