Зазначається, що це перший подібний масовий смартфон за багато років.

Китайський бренд OnePlus представив новий середньобюджетний смартфон Nord 4, який доволі суттєво відрізняється від інших пристроїв виробника, та й конкурентів у своєму сегменті.

Головною особливістю новинки є суцільнометалевий корпус. В OnePlus стверджують, що Nord 4 є єдиним на ринку 5G-телефоном у такому виконанні. І справді, сучасні Android'и зазвичай або пластикові, або скляні: з металу виконана максимум рамка по периметру корпусу, пише GSMArena.

Щодо начинки, OnePlus Nord 4 вийшов достатньо потужним. В основі лежить процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3 у парі з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ накопичувача. Акумулятор 5500 мАг із зарядкою 100 Вт, яка набирає 100% за 28 хвилин. Екран: AMOLED, 6,74 дюйма, 2772×1240 пікселів, 120 Гц. Камери: основна 50 Мп із сенсором Sony LYT600 і OIS, ультраширококутна 8 Мп і селфі 16 Мп.

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Також в апараті передбачені стереодинаміки, слот для двох nano-SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC. Корпус отримав захист IP65. Працює телефон на Oxygen OS 14.1 (Android 14) з ШІ-функціями.

Ще варто зазначити, що виробник обіцяє чотири великих оновлення ОС, а значить, телефон оновитися до Android 18. Також заявлено 6 років патчів безпеки, тобто він залишатиметься актуальним до 2030 року.

Телефон уже надійшов у продаж у Європі. Ціни на OnePlus Nord 4 стартують з 499 євро за версію на 12/256 ГБ, а топовий варіант на 16/512 ГБ обійдеться в 599 євро.

Нагадаємо, нещодавно OnePlus випустила, як вона сама каже, "найпотужніший у світі" Android-планшет. У нього великий екран з високою частотою серійного обертання, потужний процесор і підтримка швидкісного заряджання, водночас коштує він як недорогий смартфон.

Якщо ви з тих людей, для яких здатність смартфона якомога довше протримати заряд акумулятора - більш важливий показник, ніж процесор або камера, то фахівці склали топ смартфонів з найбільш живучою батареєю.

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