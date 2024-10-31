OnePlus 13 став першим флагманом на Snapdragon 8 Elite з 24 ГБ оперативки, а його екраном можна користуватись в рукавицях.

Китайська компанія OnePlus представила свій перший смартфон на топовому чипі Snapdragon 8 Elite. Модель отримала найпередовіші рішення в індустрії і на сьогодні є найпотужнішим смартфоном не лише серед Android, а й у принципі, пише Phone Arena.

Смартфон вийшов із 6,82-дюймовим BOE 8T LTPO-екраном, роздільною здатністю 2K+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 4 500 ніт. Дисплей першим у світі отримав оцінку А++ у рейтингу DisplayMate. Ним можна користуватися в рукавичках і навіть якщо він намок.

Офіційний результат тесту OnePlus 13 у бенчмарку AnTuTu – 3,18 млн балів. Для порівняння, Snapdragon 8 Elite у Xiaomi 15 набирає 3,091 мільйона балів у тих же бенчмарках. Таких результатів вдалося досягти, зокрема завдяки 24 ГБ "оперативки" формату LPDDR5X.

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Камера від Hasselblad складається з трьох об'єктивів. Вона має базовий сенсор Sony LYT-808 роздільною здатністю 50 мегапікселів, зум-об'єктив на 50 мегапікселів і ширококутний об'єктив роздільною здатністю 50 мегапікселів. Фронтальний датчик 32-мегапіксельний.

За даними OnePlus, пристрій працює два дні в автономному режимі, і це рекорд серед флагманів нового покоління. Живленням смартфона керує співпроцесор SUPERVOOC S: на повну зарядку знадобиться 35 хвилин. Батарея підтримує зарядку за температури -20°C.

Телефон підтримує Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen1, передбачено захист від потрапляння вологи і пилу за стандартами IP68 і IP69. А розблокування відбувається за допомогою ультразвукового сканера пальця. Модель виходить з оболонкою OxygenOS 15 на базі Android 15 з функціями ШІ.

У Китаї ціна OnePlus 13 варіюється від 4499 юанів (~27 000 грн) за версію 12 + 256 ГБ до 5999 юанів (~34 000 грн) за версію на 24 ГБ + 1 ТБ. Телефон поки представлений тільки в Китаї, глобальна прем'єра очікується в січні 2025-го.

Парад новинок на 8 Elite триває. Раніше свої топові флагмани нового покоління представили Xiaomi,iQOO і Honor. Усі вони відрізняються акумулятором, місткість якого зросла до 6000+ мАг, і супершвидкою зарядкою.

Що стосується серії Samsung Galaxy S25, то їх представлять лише на початку 2025 року. З чуток, S25 Ultra отримає оновлений з 12 до 50 Мп надширик, а "серцем" усіх трьох моделей має стати Snapdragon 8 Elite. Тобто цього разу Samsung не стане випускати версії з процесором Exynos.

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