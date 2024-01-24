Новинка оснащена все ще топовим Snapdragon 8 Gen 2, LTPO-дисплеєм і 100-ватною зарядкою.

Бренд OnePlus представила поки що головну новинку 2024 року – субфлагманський апарат OnePlus 12R. це ребрендований Ace 3, призначений для продажу за межами Китаю.

За продуктивність в ньому відповідає топовий для 2022 року процесор Snapdragon 8 Gen 2, тому його не можна флагманом нової хвилі, але при ціні дешевше 500 доларів пристрій пропонує багато всього цікавого, пише Android Police.

Характеристики OnePlus 12R:

Дисплей: 6,78", роздільна здатність 2780×1264 пікселів, LTPO AMOLED, частота 120 Гц, яскравість 4500 ніт, Dolby Vision.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з крупною системою охолодження.

Пам'ять: 8/16 ГБ оперативної lpddr5x, 128/256 ГБ постійної UFS 4.0.

Камера: Основна 50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), ширококутна 8 Мп (f/2,2, 16 мм), макро 2 Мп (f/2,4, 22 мм), фронтальна 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 5500 маг зі швидкою дротовою зарядкою 100 Вт.

Смартфон набирає 1,7 млн балів в тесті продуктивності AnTuTu Benchmark. У OnePlus кажуть, що завдяки власній розробці зберігання даних 12R навіть після чотирьох років активного використання буде працювати так само швидко, як ніби його тільки сьогодні дістали з коробки.

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Водночас, OnePlus 12R є першим неігровим смартфоном на ринку з акумулятором місткістю 5500 мАг. А батарея заряджається з 0% до 100% за 27 хвилин.

Стартова версія OnePlus 12R обійдеться в 499 доларів (близько 18 000 грн). Максимальну модифікацію з 16 Гбайт ОЗУ і 256 Гб вбудованої пам'яті оцінили в 599 доларів. У продажу з 13 лютого.

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