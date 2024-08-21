Поки Apple продовжує працювати над складаним iPhone, інші виробники готують до релізу складаний смартфон нового покоління.

Як відомо, Huawei зараз працює над першим споживчим складаним смартфоном з двома шарнірами, тобто таким, що складається втричі. Його вихід очікувався до кінця року, але тепер у компанії підтвердили, що пристрій надійде в продаж уже наступного місяця.

Таким чином китайський IT-гігант буде першим, хто випустив смартфон, що складається втричі. Власне, поки що з конкурентів ми бачили лише прототипи TCL і Samsung.

Як повідомляється, екран такого телефону в розкладеному стані матиме діагональ близько 10 дюймів, тобто фактично він може замінити планшет. А в складеному вигляді він має бути співрозмірний зі звичайним смартфоном.

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Про інші характеристики новинки інформації поки що немає. Ми бачили фото, на якому очільник Huawei вже ходить із таким смартфоном. Виглядає девайс товстішим, ніж звичайні складні пристрої, але, при цьому, він все одно не такий громіздкий, як можна було б очікувати від революційного апарату з двома шарнірами.

Нагадаємо, раніше цього року Huawei забрала у Samsung статус провідного виробника складних смартфонів. В асортименті китайців є як Fold-подібні пристрої, так і "розкладачки". Примітно, що компанія домоглася цього, обмеживши свої поставки тільки місцевим ринком.

Як розповідав УНІАН, найближчим часом складні смартфони мають стати масовим товаром. Нещодавно бренд Nubia випустив найдешевшу модель на ринку всього за $415, а до кінця 2024 року Samsung збирається випустити недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

А поки Huawei готується представити телефон, що складається втричі, Apple лише в 2026 році випустить свій перший складаний iPhone. Причому, якоїсь революції чекати не варто: пристрій буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто матиме форм-фактор "розкладачки".

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