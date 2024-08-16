Революційний девайс можуть представлять уже цієї осені.

Поки Apple зволікає з випуском свого дебютного складаного iPhone, конкуренти з Huawei збираються незабаром представити інноваційний телефон, який зможе складатися втричі. Фотографії з ним уже вірусяться в мережі.

На фото і його збільшеній версії видніється новий смартфон у складеному стані. Виглядає девайс товстішим, ніж звичайні складані пристрої, але при цьому він все одно не такий громіздкий, як можна було б очікувати від пристрою з двома шарнірами.

Як повідомляється, апарат зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він буде співрозмірний зі звичайними смартфонами. Також пристрій має розв'язати проблему складок, яка актуальна для всіх сучасних складаних телефонів.

Відео дня

За даними відомого інсайдера Digital Chat Station, новинку представлять вже у вересні цього року разом із серією Nova 13 і смарт-годинником Huawei Watch GT 5. Очікується, що Huawei буде першою, яка випустить смартфон, що складається в три шари.

Раніше цього року Huawei забрала у Samsung статус провідного виробника складаних смартфонів. В асортименті китайської компанії є як Fold-подібні пристрої, так і "розкладачки". Примітно, що компанія домоглася цього, обмеживши свої поставки тільки китайським ринком.

Як розповідав УНІАН, найближчим часом складні смартфони мають стати масовим товаром. Нещодавно бренд Nubia випустив найдешевшу модель на ринку всього за $415, а до кінця 2024 року Samsung збирається випустити недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

Водночас Apple, у традиційній манері, намагається "голосно" вийти на ринок, тому не поспішає з випуском складного iPhone. За чутками, він вийде не раніше 2025 року, натомість, на відміну від більшості конкурентів, складатиметься назовні, а не всередину.

Вас також можуть зацікавити новини: