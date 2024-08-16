Прототип смартфона, що складається втричі, від TCL

Поки Apple зволікає з випуском свого дебютного складаного iPhone, конкуренти з Huawei збираються незабаром представити інноваційний телефон, який зможе складатися втричі. Фотографії з ним уже вірусяться в мережі.

На фото і його збільшеній версії видніється новий смартфон у складеному стані. Виглядає девайс товстішим, ніж звичайні складані пристрої, але при цьому він все одно не такий громіздкий, як можна було б очікувати від пристрою з двома шарнірами.

Як повідомляється, апарат зможе розкладатися в планшет з діагоналлю екрана близько 10 дюймів, а в складеному вигляді він буде співрозмірний зі звичайними смартфонами. Також пристрій має розв'язати проблему складок, яка актуальна для всіх сучасних складаних телефонів.

Відео дня

Річард Ю, генеральний директор Huawei, з потрійним складним смартфоном / фото Gizmochina

За даними відомого інсайдера Digital Chat Station, новинку представлять вже у вересні цього року разом із серією Nova 13 і смарт-годинником Huawei Watch GT 5. Очікується, що Huawei буде першою, яка випустить смартфон, що складається в три шари.

Раніше цього року Huawei забрала у Samsung статус провідного виробника складаних смартфонів. В асортименті китайської компанії є як Fold-подібні пристрої, так і "розкладачки". Примітно, що компанія домоглася цього, обмеживши свої поставки тільки китайським ринком.

Як розповідав УНІАН, найближчим часом складні смартфони мають стати масовим товаром. Нещодавно бренд Nubia випустив найдешевшу модель на ринку всього за $415, а до кінця 2024 року Samsung збирається випустити недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

Водночас Apple, у традиційній манері, намагається "голосно" вийти на ринок, тому не поспішає з випуском складного iPhone. За чутками, він вийде не раніше 2025 року, натомість, на відміну від більшості конкурентів, складатиметься назовні, а не всередину.

Вас також можуть зацікавити новини: