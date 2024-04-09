У конкурентів подібні пристрої в 2-3 рази дорожчі, але доведеться миритися з деякими компромісами.

Досі складні телефони коштували дуже дорого. Мінімальна ціна на такі девайси перевищує $1000. Китайська компанія Nubia виправила цю несправедливість, випустивши Nubia Flip за ціною 415 доларів. На сьогодні це найдешевший складаний смартфон із гнучким екраном, пише Gizmochina.

Nubia Flip отримав основний дисплей на 6.9" з AMOLED-матрицею та роздільною здатністю 2790×1188p. Смартфон можна скласти навпіл, відкриваючи 1,43-дюймовий екран на зовнішній стороні. Він стане в пригоді для повідомлень і зйомки селфі на основну камеру.

Головний конкурент – Samsung Galaxy Z Flip5, але параметри у новинки простіші. За продуктивність відповідає Snapdragon 7 Gen 1, є до 12 ГБ ОЗП і 256 або 512 ГБ флеш-пам'яті. При цьому Nubia Flip отримає батарею на 4310 мАг і блок живлення на 33 Вт. У Galaxy Z Flip 5 акумулятор ємністю 3700 мАг.

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Смартфон вийшов з основною камерою 50 мегапікселів, фронталкою на 16 мегапікселів, водозахистом, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC і ОС Android 13. Габарити – 170 × 76 × 7,3 мм.

Телефон уже можна купити в Китаї, найближчим часом він добереться до США. Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Судячи з усього, найближчим часом складані смартфони нарешті стануть масовим товаром. Повідомляється, що до кінця 2024 року у Samsung вийдуть недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE. Ціни не називаються, але для порівняння флагманський Galaxy Z Fold 5 коштує $1800, а Galaxy Z Flip 5 оцінили в $1000.

Аналітики кажуть, що користувачі почали втрачати інтерес до складних смартфонів. І головним недоліком, який заважає розвитку їхньої популярності, називають високу вартістю. Ще одна помітна проблема, яку складані телефони досі не вирішили повністю, це "крихкість" екрана.

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