Показово, що компанія домоглася цього, обмеживши свої поставки тільки одним ринком.

Складані смартфони вже не є чимось незвичайним. Їхні продажі зростають, і дані ресурсу TechInsights вказують на те, що китайський IT-гігант Huawei очолив цей ринок за підсумками першого кварталу 2024 року.

Згідно з останніми даними, Huawei наростила продажі складаних пристроїв на 257% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Немає даних про точні продажі в кількісному вираженні, але факт у тому, що за продажами Huawei обійшла Samsung, яка вважається королем складаних девайсів. Третю сходинку посіла Honor.

Складаний Mate X5, імовірно, став причиною того, що поставки складних смартфонів Huawei досягли нового максимуму, і компанія планує привернути ще більше уваги до своїх продуктів з випуском, за чутками, смартфона з потрійною складною конструкцією, який має з'явитися до кінця року.

Відео дня

Що показово в останніх показниках Huawei, так це те, що корпорація домоглася всього цього, обмеживши свої поставки тільки одним ринком. Загальний ринок складаних телефонів у Китаї зріс на 94% порівняно з минулим роком, причому більша частина з них припадає на смартфони-"книжки".

Складані смартфони останніми роками набули великої популярності серед користувачів – навіть незважаючи на високу вартість. Така конструкція дає змогу володіти телефоном і планшетом одночасно, надаючи більшу гнучкість у тому, як ви взаємодієте з ними.

Цілком можливо, що скоро складні смартфони стануть масовим товаром. Нещодавно бренд Nubia випустив найдешевшу модель на ринку всього за $415, а до кінця 2024 року в Samsung вийдуть недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

Водночас Apple, як зазвичай, намагається "голосно" вийти на ринок, тому не поспішає з випуском складаного iPhone. За чутками, він вийде не раніше 2026 року, зате одразу отримає унікальний екран, що самовідновлюється.

Вас також можуть зацікавити новини: