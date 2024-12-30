Денис Пономаренко

Це нововведення усуне головний недолік його попередника Xiaomi 15, у якого була відсутня передова технологія зуму.

Наступний флагманський смартфон Xiaomi, який вийде в кінці 2025 року, отримає перископічний телеоб'єктив для поліпшеного зуму і деталізації зображень.

Нова інформація про Xiaomi 16 надійшла від популярного китайського інсайдера під ніком Smart Pikachu. Спочатку передбачалося, що таке нововведення буде у Xiaomi 15, який представили у жовтні, але базова модель вийшла без перископічного об'єктива. Таку камеру отримала тільки "прошка".

Якщо інформація підтвердиться, то завдяки перископічному об'єктиву Xiaomi 16 зможе забезпечити потужне оптичне збільшення, якого так чекають фанати серії. Інсайдер також повідомив, що Xiaomi 16 збереже невеликий, порівняно з іншими Android-флагманами, 6,36-дюймовий екран, що став улюбленим серед користувачів з моменту виходу Xiaomi 13.

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В іншому Xiaomi 16, як очікується, копіюватиме характеристики Xiaomi 15. Серед них – найактуальніший процесор Qualcomm Snapdragon, AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, акумулятор місткістю 5400 мАг з дротовою 90-ватною зарядкою і потрійна 50-Мп камера з оптикою Leica.

Китайський виробник також працює над запуском ще одного флагмана – Xiaomi 15 Ultra, який буде конкурувати з iPhone 16 Pro Max і майбутнім Galaxy S25 Ultra. Смартфон мають офіційно представити в лютому 2025 року разом із глобальним релізом Xiaomi 15.

Нагадаємо, раніше цього місяця Xiaomi випустила новий ультрабюджетний народний смартфон під брендом Poco. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5160 мАг, а отримувати оновлення він буде чотири роки.

Тим часом УНІАН публікував перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки.

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