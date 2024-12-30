Найкращі флагмани 2024 року: експерти назвали 4 моделі без мінусів / фото GizChina

Флагманський смартфон – найдорожчий і найнавороченіший гаджет у лінійці виробника. Оглядачі Gizmochina підбили підсумки року, що минає, і назвали найкращі моделі преміумного сегмента, випущені за останні 12 місяців.

У редакції вийшов невеликий список із чотирьох смартфонів, кожен з яких виділяється по-своєму:

Huawei Mate 70 RS Ultimate

Це новітній і найбільш преміальний смартфон бренду, який ви можете купити сьогодні. Він оснащений привабливим восьмикутним модулем камери, задньою панеллю з парчевого матеріалу і глянсовою титановою рамкою.

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У девайса при собі величезний 6,9-дюймовий дисплей, який використовує двошарову технологію OLED. Пікова яскравість – 3500 ніт. Усередині встановлений фірмовий чип Kirin 9020, який забезпечує приріст продуктивності на 30% порівняно з попереднім Kirin 9010. Камери відмінно підходять практично для будь-яких зйомок.

Huawei Mate 70 RS Ultimate

vivo X200 Pro

Це ідеальний смартфон для любителів фотографії. У нього оптика ZEISS, 200-Мп перископічний телевік і просунутий чипсет Dimensity 9400, який настільки ж швидкий, як Snapdragon 8 Elite.

Автономністю гаджет забезпечує акумулятор на 6000 мАг з підтримкою реактивної зарядки потужністю 90 Вт. З інших наворотів – захист IP69, стереодинаміки, ІЧ-порт, NFC-модуль і підтримка бездротової зарядки потужністю 30 Вт.

vivo X200 Pro vivo X200 Pro

iPhone 16 Pro Max

Модель Pro Max стала ще більшою у 2024 році і тепер має збільшений до 6,9 дюйма OLED-дисплей із надзвичайно тонкими рамками, флагманський чип A18 Pro, 8 ГБ оперативної пам'яті, камеру 48+48+12 мегапікселів і батарею на цілий день роботи.

Також компанія додала нову кнопку управління камерою для любителів фотографії та можливість запису відео в 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду для плавнішої сповільненої зйомки без втрати деталей.

iPhone 16 Pro Max

Xiaomi 14 Ultra

Замикає топ Xiaomi 14 Ultra, ультимативний смартфон лінійки Xiaomi 14, який вийшов з 6,73-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED і з частотою 120 Гц. Флагман також отримав чипсет Snapdragon 8 Gen 3, купу пам'яті і батарею ємністю 5000 мАг.

Але головною родзинкою 14 Ultra є його камери. Хоча це і не велике оновлення порівняно з Xiaomi 13 Ultra, у нього покращений 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900 з OIS і змінною діафрагмою. Ще одним помітним покращенням є те, що його портретний телевік не має кадрування, це справжній 75-міліметровий об'єктив.

Xiaomi 14 Ultra

Раніше експерти обрали найбільш недооцінені смартфони 2024 року. Серед них моделі від ASUS, Sony та інших брендів, які рідко зустрічаються в топах.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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