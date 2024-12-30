У 2024-му пристрої преміумного сегмента мірялися фотоможливостями, ємністю акумуляторів і, звісно, фішками на базі ШІ.

Флагманський смартфон – найдорожчий і найнавороченіший гаджет у лінійці виробника. Оглядачі Gizmochina підбили підсумки року, що минає, і назвали найкращі моделі преміумного сегмента, випущені за останні 12 місяців.

У редакції вийшов невеликий список із чотирьох смартфонів, кожен з яких виділяється по-своєму:

Huawei Mate 70 RS Ultimate

Це новітній і найбільш преміальний смартфон бренду, який ви можете купити сьогодні. Він оснащений привабливим восьмикутним модулем камери, задньою панеллю з парчевого матеріалу і глянсовою титановою рамкою.

Відео дня

У девайса при собі величезний 6,9-дюймовий дисплей, який використовує двошарову технологію OLED. Пікова яскравість – 3500 ніт. Усередині встановлений фірмовий чип Kirin 9020, який забезпечує приріст продуктивності на 30% порівняно з попереднім Kirin 9010. Камери відмінно підходять практично для будь-яких зйомок.

vivo X200 Pro

Це ідеальний смартфон для любителів фотографії. У нього оптика ZEISS, 200-Мп перископічний телевік і просунутий чипсет Dimensity 9400, який настільки ж швидкий, як Snapdragon 8 Elite.

Автономністю гаджет забезпечує акумулятор на 6000 мАг з підтримкою реактивної зарядки потужністю 90 Вт. З інших наворотів – захист IP69, стереодинаміки, ІЧ-порт, NFC-модуль і підтримка бездротової зарядки потужністю 30 Вт.

iPhone 16 Pro Max

Модель Pro Max стала ще більшою у 2024 році і тепер має збільшений до 6,9 дюйма OLED-дисплей із надзвичайно тонкими рамками, флагманський чип A18 Pro, 8 ГБ оперативної пам'яті, камеру 48+48+12 мегапікселів і батарею на цілий день роботи.

Також компанія додала нову кнопку управління камерою для любителів фотографії та можливість запису відео в 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду для плавнішої сповільненої зйомки без втрати деталей.

Xiaomi 14 Ultra

Замикає топ Xiaomi 14 Ultra, ультимативний смартфон лінійки Xiaomi 14, який вийшов з 6,73-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED і з частотою 120 Гц. Флагман також отримав чипсет Snapdragon 8 Gen 3, купу пам'яті і батарею ємністю 5000 мАг.

Але головною родзинкою 14 Ultra є його камери. Хоча це і не велике оновлення порівняно з Xiaomi 13 Ultra, у нього покращений 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900 з OIS і змінною діафрагмою. Ще одним помітним покращенням є те, що його портретний телевік не має кадрування, це справжній 75-міліметровий об'єктив.

Раніше експерти обрали найбільш недооцінені смартфони 2024 року. Серед них моделі від ASUS, Sony та інших брендів, які рідко зустрічаються в топах.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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