Перші власники iPhone 18 Pro зіткнулися з неочікуваним дефектом корпусу (фото)

Лише через кілька тижнів після виходу iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max перші власники флагманів почали повідомляти про проблеми з забарвленням корпусу. Користувачі скаржаться, що фірмовий колір Burgundy поступово втрачає насиченість і стає блідішим.
Схожі випадки спостерігалися й у попередньому поколінні. Власники iPhone 17 Pro повідомляли про незвичайну зміну кольору корпусу – насамперед це стосувалося яскравого відтінку Cosmic Orange, хоча проблема також траплялася у пристроїв у кольорі Deep Blue.
На Reddit з’явилися фотографії iPhone 18 Pro/Pro Max у відтінку Burgundy, на яких помітно поступове вицвітання корпусу. У обговореннях також зустрічаються фотографії моделей у чорному кольорі зі зміненим відтінком. Як і минулого року, зміна кольору з’являється навколо об’єктивів камер.
Користувачі вже обговорюють можливі причини нового дефекту та способи його уникнення, зокрема постійне використання захисного чохла. Однією з найімовірніших причин називають вплив ультрафіолету від сонця, який змінює колір барвника в корпусі.
Apple ситуацію ніяк не коментувала. Тому невідомо, чи визнає виробник вицвітання корпусу виробничим дефектом і чи буде безкоштовно замінювати уражені пристрої.
Раніше покупці скаржилися на те, що iPhone 17 Pro в помаранчевому кольорі почали поступово змінювати колір і рожевіти. А в одного користувача фарба буквально стерлася після протирання смартфона звичайною вологою серветкою.