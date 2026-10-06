Перші власники iPhone 18 Pro зіткнулися з неочікуваним дефектом корпусу (фото)

Ця проблема нагадує торішній випадок із iPhone 17 Pro, які самостійно змінювали колір.

Лише через кілька тижнів після виходу iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max перші власники флагманів почали повідомляти про проблеми з забарвленням корпусу. Користувачі скаржаться, що фірмовий колір Burgundy поступово втрачає насиченість і стає блідішим.

Схожі випадки спостерігалися й у попередньому поколінні. Власники iPhone 17 Pro повідомляли про незвичайну зміну кольору корпусу – насамперед це стосувалося яскравого відтінку Cosmic Orange, хоча проблема також траплялася у пристроїв у кольорі Deep Blue.

На Reddit з’явилися фотографії iPhone 18 Pro/Pro Max у відтінку Burgundy, на яких помітно поступове вицвітання корпусу. У обговореннях також зустрічаються фотографії моделей у чорному кольорі зі зміненим відтінком. Як і минулого року, зміна кольору з’являється навколо об’єктивів камер.

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Користувачі вже обговорюють можливі причини нового дефекту та способи його уникнення, зокрема постійне використання захисного чохла. Однією з найімовірніших причин називають вплив ультрафіолету від сонця, який змінює колір барвника в корпусі.

Apple ситуацію ніяк не коментувала. Тому невідомо, чи визнає виробник вицвітання корпусу виробничим дефектом і чи буде безкоштовно замінювати уражені пристрої.

Раніше покупці скаржилися на те, що iPhone 17 Pro в помаранчевому кольорі почали поступово змінювати колір і рожевіти. А в одного користувача фарба буквально стерлася після протирання смартфона звичайною вологою серветкою.

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