Яким вийшов iPhone 18 Pro: переваги та недоліки топового флагмана Apple

Власникам iPhone 16 Pro та новіших моделей не варто поспішати з оновленням, зазначають оглядачі.

Авторитетне видання GSMArena протестувало новий iPhone 18 Pro і зазначило, що Apple не стала радикально змінювати перевірену формулу флагмана. У порівнянні з iPhone 17 Pro покращень не так багато, але пристрій, як і раніше, поєднує високу продуктивність, хороші камери та відносно компактний корпус.

Найпомітніші зміни торкнулися камери. Apple додала можливість вручну керувати діафрагмою, витримкою, балансом білого та експозицією безпосередньо в стандартному додатку. Це робить iPhone 18 Pro особливо цікавим для тих, хто хоче не просто знімати в автоматичному режимі, а самостійно контролювати результат.

Основна камера, як і раніше, чудово працює як при денному світлі, так і в темряві, а фотографії з двократним збільшенням редакція окремо відзначає за високу якість. Телеоб'єктив також дозволяє отримувати якісні знімки зі збільшенням, тоді як надширококутна камера стане в пригоді для пейзажів і групових кадрів.

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За продуктивність відповідає новий 2-нанометровий процесор Apple A20 Pro, а охолоджує смартфон випарна камера зі збільшеним об’ємом і більшою площею поверхні. Пристрій випускається в декількох версіях, оснащених 12 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувачем ємністю від 256 ГБ до 2 ТБ.

При цьому дизайн практично не змінився. iPhone 18 Pro отримав звичний корпус і 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення до 120 Гц. Вага пристрою становить 211 г, тому назвати його легким навіть при відносно компактному екрані все ж не можна. Водночас Apple зберегла захист IP68 і зробила ставку на звичну конструкцію замість масштабного зовнішнього оновлення.

Є поліпшення й в інших характеристиках. Телефон підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та USB-C із передачею даних на швидкості до 10 Гбіт/с. До того ж з’явилася можливість швидшої дротової зарядки: від 0% до 100% за 55 хвилин.

При цьому iPhone 18 Pro став дорожчим за свого попередника: стартова ціна в США становить $1200, а в Європі – 1450 євро. У GSMArena вважають, що власникам iPhone 16 Pro та новіших моделей поспішати з оновленням немає потреби – навіть iPhone 15 Pro для багатьох, як і раніше, залишається актуальним.

Водночас новий смартфон пропонує кращу автономність, швидшу зарядку та гучніші динаміки. Серед компактних конкурентів оглядачі виділяють Samsung Galaxy S26, Google Pixel 11 Pro та Xiaomi 17. При цьому Android-моделі коштують дешевше і здатні конкурувати з iPhone за якістю фотографій.

У підсумковій оцінці GSMArena називає iPhone 18 Pro збалансованим компактним флагманом із якісним екраном, високою продуктивністю, тривалим часом роботи без підзарядки та хорошими камерами. Особливо редакцію вразив новий процесор, який забезпечив помітний приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням.

Головними недоліками назвали велику для компактного смартфона вагу, високу ціну та незначну кількість вдосконалень порівняно з торішньою моделлю. У підсумку iPhone 18 Pro виглядає скоріше як ретельне доопрацювання вже знайомої формули, ніж як принципово нове покоління.

Раніше в мережі з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

Цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Вартість пристрою починається від $1999 (приблизно 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті.

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