Презентація смартфона очікується наприкінці лютого.

Новий камерофон Xiaomi 15 Ultra мають представити вже наприкінці цього місяця, тому інформації про новинку з'являється дедалі більше. Цього разу на фото продемонстрували стильний дизайн смартфона.

На знімку зображена двоколірна версія смартфона в сріблясто-чорному корпусі. Дизайн, вочевидь, натхненний класичними фотоапаратами на кшталт Leica M1. У кутку видніється напис "Ultra".

На фото також добре видно оновлений блок камер, який буде явно виділятися на тлі конкурентів. У ньому встановлено 4 об'єктиви, включно з масивним перископом, у якого буде датчик на 200 Мп, якщо вірити чуткам. Розташування камер виконано у вигляді літери "Г".

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Xiaomi 15 Ultra приписують процесор Snapdragon 8 Elite, батарею 6000 мАг, корпус із захистом від пилу і води за стандартами IP68 і IP69, вигнуту з чотирьох сторін 6,73-дюймову панель 2K і підтримку бездротової зарядки.

У ранніх витоках згадувалось, що Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном на ринку з двошаровим OLED-екраном. Ця технологія об'єднує дві OLED-матриці в одну, що підвищує яскравість і покращує енергоефективність, а також значно знижує ризик вигоряння.

Xiaomi 15 Ultra конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra. Він позиціюється як оптимальне рішення для фото ентузіастів. Редактори порталу CNET називали Xioami 14 Ultra найдосконалішим камерофоном у 2024 році.

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