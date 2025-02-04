Redmi 10 (2022) та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi поповнила список EOS (End of Support) пачкою смартфонів, які більше не отримають оновлення. Цього разу китайський виробник відправив на пенсію моделі Redmi та Poco, які вийшли у 2022 році.

Починаючи з цього місяця наступні смартфони більше не отримуватимуть офіційні оновлення HyperOS і Android, включно з патчами безпеки:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 5G

Redmi 10C

Redmi 10 2022

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Власникам цих пристроїв рекомендується перейти на більш сучасні моделі або ж продовжувати користуватися девайсами на свій страх і ризик, оскільки "дірки" безпеки більше виправлятися не будуть. Також можна перейти на неофіційну прошивку, але це варіант для просунутих користувачів.

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Важливо розуміти, що процес старіння – норма. Будь-який гаджет рано чи пізно досягає кінця свого життєвого циклу. Хороша новина полягає в тому, що нова політика оновлення Xiaomi гарантує підтримку програмного забезпечення до 4 років для більшості телефонів.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора, які рекомендують до купівлі у кінці 2024 року.

Тим часом Apple цієї весни випустить свій новий найбюджетніший iPhone. Апарат, як передбачається, буде сумішшю з базових iPhone 14 і iPhone 16.

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