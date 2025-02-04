Redmi 10 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу / фото Xiaomi .

Xiaomi поповнила список EOS (End of Support) пачкою смартфонів, які більше не отримають оновлення. Цього разу китайський виробник відправив на пенсію моделі Redmi та Poco, які вийшли у 2022 році.

Починаючи з цього місяця наступні смартфони більше не отримуватимуть офіційні оновлення HyperOS і Android, включно з патчами безпеки:

  • Redmi Note 11 SE
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11 5G
  • Redmi Note 11 5G
  • Redmi 10C
  • Redmi 10 2022
  • Poco M4 Pro
  • Poco X4 Pro 5G

Власникам цих пристроїв рекомендується перейти на більш сучасні моделі або ж продовжувати користуватися девайсами на свій страх і ризик, оскільки "дірки" безпеки більше виправлятися не будуть. Також можна перейти на неофіційну прошивку, але це варіант для просунутих користувачів.

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Важливо розуміти, що процес старіння норма. Будь-який гаджет рано чи пізно досягає кінця свого життєвого циклу. Хороша новина полягає в тому, що нова політика оновлення Xiaomi гарантує підтримку програмного забезпечення до 4 років для більшості телефонів.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора, які рекомендують до купівлі у кінці 2024 року.

Тим часом Apple цієї весни випустить свій новий найбюджетніший iPhone. Апарат, як передбачається, буде сумішшю з базових iPhone 14 і iPhone 16.

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