Xiaomi поповнила список EOS (End of Support) пачкою смартфонів, які більше не отримають оновлення. Цього разу китайський виробник відправив на пенсію моделі Redmi та Poco, які вийшли у 2022 році.
Починаючи з цього місяця наступні смартфони більше не отримуватимуть офіційні оновлення HyperOS і Android, включно з патчами безпеки:
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi 10C
- Redmi 10 2022
- Poco M4 Pro
- Poco X4 Pro 5G
Власникам цих пристроїв рекомендується перейти на більш сучасні моделі або ж продовжувати користуватися девайсами на свій страх і ризик, оскільки "дірки" безпеки більше виправлятися не будуть. Також можна перейти на неофіційну прошивку, але це варіант для просунутих користувачів.
Важливо розуміти, що процес старіння – норма. Будь-який гаджет рано чи пізно досягає кінця свого життєвого циклу. Хороша новина полягає в тому, що нова політика оновлення Xiaomi гарантує підтримку програмного забезпечення до 4 років для більшості телефонів.
Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора, які рекомендують до купівлі у кінці 2024 року.
Тим часом Apple цієї весни випустить свій новий найбюджетніший iPhone. Апарат, як передбачається, буде сумішшю з базових iPhone 14 і iPhone 16.