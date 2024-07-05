Захист від пилу і води у серії Xiaomi 15 буде порівнянний з тим, який стоїть у "невбивних" смартфонах.

У мережі спливли свіжі подробиці про нові флагманські смартфони Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, які мають бути представлені в жовтні 2024 року. В обох моделях будуть помітні поліпшення щодо минулого покоління.

Інсайдери дізналися, що Xiaomi 15 стануть не тільки першими флагманами на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 4, а ще й першими флагманами із захистом IP69. Для порівняння, захист нинішніх моделей лінійки Xiaomi 14 відповідає ступеню IP68.

Пристрої із захистом IP69 призначені для роботи в надзвичайно суворих умовах, зокрема з частим впливом гарячої води і пилу. Така "фішка" зазвичай зустрічається в невбивних смартфонах, тому новенькі флагмани Xiaomi стануть дійсно унікальними апаратами.

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Відмінною особливістю Pro-моделі Xiaomi 15 буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп, включно з надширококутним 50-мегапіксельним модулем із більшим сенсором. А ще, як і флагманський Xiaomi 14 Ultra, новинка отримає вигнутий 2K-дисплей і потужну батарею 5400 мАг з підтримкою 100-ватної дротової зарядки.

Спочатку флагмани вийдуть у Китаї, але до Європи вони доберуться в кращому разі в першому кварталі 2025 року. Наприклад. Xiaomi 14 (без 14 Pro) вийшов на глобальному ринку наприкінці лютого.

З чуток, Samsung теж сильно "прокачає" камеру свого топового флагмана Galaxy S25 Ultra. Компанія нарешті позбудеться 10- і 12-Мп сенсорів, підвищивши їхню роздільну здатність до 50 мегапікселів.

Як УНІАН уже повідомляв, Xiaomi, слідом за іншими компаніями, перестане класти зарядку в комплект. Першим із "тонкою" коробкою став Redmi 13. Як виявилося, з його комплектації пропав блок живлення – дотепер зарядку стабільно клали в коробку навіть до найбільш бюджетних пристроїв.

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