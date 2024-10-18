Представити гаджет мають до кінця жовтня разом з іншими новинками Xiaomi.

Торішня серія фітнес-браслетів Smart Band від Xiaomi складалася з трьох версій – базової, Pro і Active. Цього року бренд представив тільки звичайний Smart Band 9, але в мережі вже з'явилися рендери Pro-моделі. Тепер засвітився і ще один варіант – Smart Band 9 Active.

Порівнюючи новинку з попередником, зміни в дизайні здаються мінімальними. Але все ж є декілька відмінностей. Корпус виконаний у знайомому форм-факторі, а ось ремінець тепер інший. Ще дисплей став плоским.

За непідтвердженими даними, Xiaomi Band 9 Active отримає збільшений дисплей на 1,47 дюйма і міцніший корпус, що відповідає назві Active. Час автономної роботи теж має стати кращим – до 18 днів замість 14 днів у минулої версії.

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Очікується, що вартість Xiaomi Band 9 Active залишиться на тому ж рівні, що й у минулої моделі (€25), а покупцям запропонують три кольори браслета. Представити гаджет мають у жовтні разом зі смартфонами Xiaomi 15.

На рендерах показали Xiaomi Band 9 Active

Також найближчими тижнями очікується анонс топового флагмана OnePlus 13, який за "злитими" характеристиками має набагато цікавіший вигляд, ніж iPhone 16. Він одним із перших отримає новий топовий чипсет Qualcomm, а його екран називають "наступним галузевим еталоном".

Раніше журналісти вибрали 5 найзбалансованіших смартфонів Xiaomi у 2024 році. У список потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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