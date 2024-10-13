Найпомітнішими змінами в дизайні стане екран із заокругленнями та нова застібка у ремінця.

В інтернеті з'явилися рендери майбутнього фітнес-трекера від Xiaomi – Smart Band 9 Pro. Візуальний апгрейд буде невеликим, але дещо зміниться.

Якщо у Band 8 Pro екран плоский, то у новій версії він буде із закругленнями по краях. Корпус стане трохи більш матовим, ще зміниться застібка ремінця – тепер вона розташована ближче до краю, як у дизайні Apple Watch. На зображені показано чорне, рожеве і сіре забарвлення.

В іншому дизайн залишиться звичним. Pro-версії Xiaomi Smart Band відрізняються від звичайних моделей форм-фактором. "Прошки" виглядають як розумний годинник, а не трекер. За функціями у них все приблизно те саме.

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Xiaomi Smart Band 9 Pro вийде з 1,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 336 x 480, частотою 60 Гц і піковою яскравістю 600 ніт. Як і базові моделі, він отримає 150 режимів тренувань, збільшений акумулятор, точніший датчик і новий потужний вібромотор – зовсім як у смартфонів.

Повноцінний анонс Band 9 Pro очікується разом із серією флагманів Xiaomi 15. Смартфони мають представити вже до кінця жовтня. Це будуть перші Android-смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 4.

Раніше журналісти обрали 5 найзбалансованіших смартфонів Xiaomi у 2024 році. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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