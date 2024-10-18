Китайський флагман одним із перших отримає новий топовий чипсет Qualcomm, а його екран називають "наступним галузевим еталоном".

Компанія OnePlus найближчим часом має представити новий смартфон. На швидкий реліз OnePlus 13 вказують докладні зливи специфікацій і перші фото пристрою, що з'явилися в китайських соцмережах.

Згідно з витоком, OnePlus 13 першим отримає топовий дисплей BOE X2 з поліпшеною яскравістю, кращою видимістю на сонці і захистом для очей. Інсайдер Digital Chat Station називає його "наступним галузевим еталоном" серед екранів для смартфонів.

Ще важливими оновленнями стануть ультразвуковий датчик відбитків пальців і акумулятор підвищеної ємності на 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 100 Вт. Без дроту смартфон буде заряджатися з потужністю 50 Вт. Серед іншого згадується максимальний захист від води IP69 і спеціальний вібромотор.

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Дизайном OnePlus 13 схожий на попередника, але кілька змін все-таки є. Круглий блок камер зберіг свою впізнавану форму, однак цього разу його позбавили фірмового глянсового елемента, який в OnePlus 12 плавно переходив на бічну грань корпусу. А праворуч від круглого модуля розмістили букву H, логотип компанії Hasselblad.

Презентація OnePlus 13 відбудеться до кінця осені, можливо вже в жовтні. Він стане одним із перших флагманів на базі нового топового процесора Snapdragon 8 Gen 4.

Також найближчими тижнями очікується анонс лінійки Xiaomi 15. Компанія поспішає: Qualcomm представить нове покоління Spandragon 24 жовтня, а китайский виробник зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту.

Нагадаємо, оглядачі називали OnePlus 12R одним із найкращих смартфонів 2024 року, про "який ніхто не знає". По суті, це флагман за ціною середняка, продуктивності якого вистачить на багато років.

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