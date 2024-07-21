Xiaomi Smart Band 9 отримав кілька важливих поліпшень, а ще вперше доступний у металевому корпусі.

Крім Mix Flip і Redmi K70 Ultra на своїй літній презентації Xiaomi представила оновлений Smart Band 9 – недорогий смарт-годинник отримав пару помітних апгрейдів у вигляді поліпшеного екрана, точнішого моніторингу здоров'я і рекордної автономності, пише Gizchina.

Девайс отримав міцніший корпус з металу у вигляді капсули з 1.62-дюймовим OLED-екраном з частотою оновлення 60 Гц і збільшеною вдвічі піковою яскравістю (з 600 до 1200 ніт). Все управління відбувається через сенсорний дисплей.

Xiaomi запевняє, що точність відстеження сну зросла на 7,9%, а моніторингу серцевого ритму – на 16%. А ще браслет став довше тримати заряд – до 21 дня при звичайному використанні. Для порівняння, Smart Band 8 може пропрацювати на одній зарядці не більше 16 днів. Заряджається пристрій через пропрієтарний магнітний аксесуар.

Відео дня

З інших особливостей Xiaomi Smart Band 9: 150 режимів тренувань, просунута система вібрації з 20 різними режимами для різних сценаріїв, захист від вологи за стандартом 5ATM, також у продажу з'явиться версія з NFC.

Новинку оцінили в 249 юанів (~1400 грн). Версія з NFC вийде за 299 юанів (~1700 грн), а модифікація з керамічним корпусом – за 349 юанів (~2000 грн). За межами Китаю новинка, ймовірно, вийде під назвою Xiaomi Band 9.

Наступний великий івент пройде у Google. Цього року щорічний анонс смартфонів Pixel відбудеться не в жовтні, а в серпні. Про Pixel 9 вже майже все відомо: від ключових характеристик до дизайну. Апдейт має вийти багатообіцяючим ,

Раніше в мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

Вас також можуть зацікавити новини: