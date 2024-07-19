На глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під іншим ім'ям і напевно за вищою ціною.

Окрім дебютної "розкладачки" Mix Flip на літній презентації Xiaomi презентувала смартфон Redmi K70 Ultra. Флагман може похвалитися потужною "начинкою" і цінником, який приємно здивує навіть тих, хто не готовий витрачати гроші на дорогі пристрої.

Якщо вірити виробнику, Redmi K70 Ultra, побудований на базі 8-ядерного процесора MediaTek Dimensity 9300+ з частотою 3,4 ГГц, набирає аж 2 382 780 балів у бенчмарку Antutu, що робить його найпотужнішим Android-смартфоном на цей момент. Для розуміння того, наскільки потужним вийшла новинка, Redmi K70 Ultra випереджає актуального лідера AnTuTu більш ніж на 200 тисяч балів.

Зовні Redmi K70 Ultra схожий на інших представників серії K70, але блок камер на тильній панелі отримав новий дизайн і переїхав з кута задньої кришки на всю її верхню частину. А спереду тепер – найвужче "підборіддя" серед Redmi. Всього 1,9 мм.

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Характеристики Redmi K70 Ultra

Габарити: 160,38 × 75,14 × 8,39 мм, 211 грам

Екран: 6,67, 1,5К, 144 Гц, ШІМ 3840 Гц, яскравість до 1600 ніт.

Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 9300+, 3,4 ГГц.

Камера: три камери, основна – 50 Мп (Sony IMX906), надширококутна – 8 Мп, макрооб'єктив – 2 Мп. Спереду розташована 20-Мп селфі-камера.

Акумулятор: 5500 мАг, швидка зарядка на 120 Вт (до 100% за 24 хвилини).

Також апарат має пиловологозахист IP68 з можливістю занурення на глибину до 2 метрів і вдосконалену технологію охолодження, також є окремий чипсет D1 для підвищення частоти кадрів в іграх. Щодо обсягу пам'яті, то доступні різні модифікації – від 12 до 16 ГБ оперативної і від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої.

Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї. Вартість Redmi K70 Ultra в мінімальній конфігурації становить 2 599 юанів (~350 доларів). Топова версія на 16+1024 ГБ обійдеться в 3 599 юанів (~495 доларів). На глобальний ринок пристрій вийде під назвою Xiaomi 14T Pro.

А вже в жовтні 2024 року вийде флагманська серія Xiaomi 15. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають процесор Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69. А відмітною особливістю Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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