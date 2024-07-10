Продажі смартфона почнуться в липні.

Компанія Redmi (суббренд Xiaomi) анонсувала новий флагманський смартфон Redmi K70 Extreme Edition. Повноцінна презентація відбудеться 19 липня, а поки розробник показав дизайн і розкрив деякі характеристики девайса.

Виробник охрестив новинку "демоном продуктивності". Redmi K70 Extreme Edition позиціонується як найкращий телефон у своїй ціновій категорії за продуктивністю, частотою кадрів і енергетичною ефективністю.

За даними Xiaomi, новий флагман на базі Dimensity 9300+ набирає в AnTuTu 2 382 780 очок - це рекорд за всю історію існування бенчмарка. Раніше рекордсменом був Red Magic 9S Pro з продуктивністю 2 369 542 бали. Є також результати тестів у Geekbench - 2302 бали в одноядерному і 7558 балів у багатоядерних режимах.

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Що стосується дизайну і начинки, смартфон отримає прямокутний блок ззаду з чотирма вирізами для камер і спалаху, плоскі бічні грані і супертонкі рамки навколо екрану. Redmi K70 Extreme оснащується панеллю з роздільною здатністю 1,5K і підтримкою частоти 120 Гц.

Разом із Redmi K70 Extreme Edition на презентації 19 липня покажуть Mix Fold 4 і Mix Flip, який стане першим смартфоном компанії у форм-факторі "розкладачки".

Раніше повідомлялося, що Xiaomi дозволить користувачам своїх смартфонів відключати рекламні матеріали в системних додатках пристрою за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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