У налаштуваннях системи можна буде вимкнути всю рекламу за допомогою одного повзунка.

Китайський бренд Xiaomi дозволить користувачам своїх смартфонів відключати рекламні матеріали в системних додатках пристрою за допомогою однієї кнопки. Про це повідомляє видання SmartPrix.

Нову функцію знайшли в свіжій бета-версії прошивки HyperOS (колишня) MIUI. У її налаштуваннях з'явився спеціальний перемикач "Реклама в системних додатках", перевівши який у неактивне положення, можна буде відключити всю рекламу.

Зараз користувачі гаджетів Xiaomi також мають змогу відключити рекламу, але для цього треба довго лазити в налаштуваннях, вимикати безліч функцій, розкиданих по всій системі, і навіть видаляти деякі системні додатки. Новий же функціонал дасть змогу зробити все те ж саме за допомогою одного повзунка.

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Інформації про те, коли нова функція стане доступною всім, поки немає. Але враховуючи, що її вже додали в свіжу збірку HyperOS, це може свідчити про те, що компанія проводить або тестування, або доопрацювання нової фішки. Скоріш за все, вона дебютує восени разом із HyperOS 2.0.

У Smart Prix зазначили, що реклама в пристроях Xiaomi – зокрема смартфонах – особливість бізнес-моделі китайського виробника. Корпорація випускає збалансовані смартфони за доступнішими цінами, ніж більшість конкурентів, компенсуючи частину витрат коштом показу реклами.

Нещодавно Xiaomi, слідом за Samsung і Google анонсував свою літню презентацію нових пристроїв. Вона відбудеться в п'ятницю, 19 липня, і на ній мають показати давно очікуваний гаджет.

А в жовтні очікується презентація серії Xiaomi 15. Смартфони першими на ринку отримають процесор Snapdragon 8 Gen 4 і водозахист IP69, який зазвичай зустрічається в невбиваних смартфонах. Також компанія помітно прокачає камери своїх флагманів.

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