Коштує такий акваріум копійки, а рибки будуть щасливі.

Утримувати акваріум вдома цікаво, а його користь навіть підтверджена науково, втім, тільки великі ентузіасти будуть регулярно возитися з годівлею риб і чищенням резервуара. В Xiaomi подумали й створили повністю автономний акваріум з автогодівницею.

Назва гаджета – Mijia Smart Fish Tank. Він синхронізується з фірмовим додатком Mi Home і дозволяє годувати рибок віддалено. Наприклад, можна налаштувати кількість корму і графік його випуску.

По суті, це не акваріум, а ціла замкнута система. Тут є самоочисна помпа з функцією запобігання засмічень і п'ятиступінчаста система фільтрації, яка дозволяє міняти воду раз на пів року. Окремо в Xiaomi виділяють скло з надвисоким світлопропусканням 91.3% - подібні використовуються в автомобільній промисловості.

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Також є LED- і RGB-підсвічування, які налаштовуються через додаток. Вартість акваріума складає всього 349 юанів або близько 1900 грн, придбати пристрій можна на майданчику краудфандінга Mijia. Обсяг і габарити акваріума не повідомляються.

Найцікавіші та корисні гаджети Xiaomi в 2022

Нещодавно Xiaomi випустила набір інструментів практично на всі випадки життя: від викруток, шестигранників і пасатижів до гайкових ключів, молотка і рулетки. Всього заявлено 60 інструментів, вартість набору – $279.

Також в продажу з'явився "розумний" шарф від Xiaomi з підігрівом. Живиться шарф від пауербанка і вміє нагріватися за кілька секунд до однієї із заданих температур – 38°, 45° і 50° за Цельсієм.

Ще один цікавий гаджет від китайського техногіганта – похідний павербанк з батареєю як у електромобіля. Він підтримує підключення сонячних панелей, а від побутової мережі зарядити сам акумулятор можна за 1,5 години або до 80% за 50 хв.

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