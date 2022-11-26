Живиться шарф від павербанка й вміє нагріватися за кілька секунд до однієї із заданих температур – 38°, 45° і 50° за Цельсієм.

Напередодні зими бренд екосистеми Xiaomi представив новий аксесуар, який дозволить користувачам не замерзнути на вулиці у холодну пору року. Йдеться про "розумний" шарф Smart Heating з функцією підігріву.

Живиться шарф від павербанка і вміє нагріватися за лічені секунди до однієї із заданих температур – 38°, 45° і 50° за Цельсієм. Тепло зберігає біопух DuPont Sorona Aura.

Виробник наголошує, що нагрівальні елементи шарфа захищені від перегріву і короткого замикання, також є захист від вологи за стандартом IPX7. На випадок виникнення несправності в аксесуарі передбачено режим аварійного відключення живлення.

Відео дня

У Китаї шарф продається за 179 юанів (близько 900 грн), в комплекті з ним йде павербанк на 5000 мАг. На AliExpress він ще не з'явився, але це питання часу. А якщо не терпиться придбати щось схоже, можна знайти аналоги за запитом Xiaomi Heating Scarf.

Підбірка цікавих гаджетів від Xiaomi

Раніше Xiaomi випустила набір інструментів практично на всі випадки життя: від викруток, шестигранників і пасатижів до гайкових ключів, молотка і рулетки. Всього заявлено 60 інструментів, вартість набору – $279.

Також на ринку з'явилися навушники від Xiaomi, що передають звук не в вуха, а в череп. Виробник обіцяє до 12 годин автономної роботи. Та й коштують вони недорого – 700 юанів, або приблизно 3500 грн.

Ще один цікавий аксесуар від китайської компанії – похідний павербанк з батареєю як у електромобіля. Він підтримує підключення сонячних панелей, а від побутової мережі зарядити сам акумулятор можна за 1,5 години або до 80% за 50 хв.

Вас також можуть зацікавити новини: